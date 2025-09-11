 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le PDG de Boeing déclare que la chaîne d'approvisionnement est confrontée à des pressions inflationnistes
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 20:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le PDG de Boeing BA.N , Kelly Ortberg, a déclaré jeudi que le constructeur d'avions subissait des pressions inflationnistes sur sa chaîne d'approvisionnement.

Toutefois, il ne s'attend pas à des problèmes de chaîne d'approvisionnement dans le cadre des plans de la société visant à augmenter la production de son best-seller, le 737 MAX, d'un plafond imposé par le gouvernement fédéral de 38 avions par mois actuellement à 42 par mois d'ici la fin de l'année, a déclaré Ortberg lors de la conférence Laguna de Morgan Stanley.

L'entreprise doit encore stabiliser l'un de ses six indicateurs de performance clés avant d'augmenter la production de 737, a-t-il fait remarquer.

