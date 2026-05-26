Le PCF appelle à manifester vendredi devant le siège de TotalEnergies

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le Parti communiste français appelle à une mobilisation vendredi devant le siège de TotalEnergies à La Défense, près de Paris, pour protester contre l'augmentation des prix du carburant depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

"Le PCF appelle à la mobilisation devant le siège de Total à l'occasion de l'assemblée générale du groupe, ce vendredi 29 mai à 12H30", écrit la formation de Fabien Roussel dans un communiqué publié mardi.

Il appelle aussi les Français, "le monde du travail et de la création, la jeunesse à se mobiliser partout en France, devant les préfectures pour exiger du gouvernement des mesures immédiates de protection de nos compatriotes contre la vie chère".

En septembre 2023, Fabien Roussel avait appelé à "envahir" les stations-service, les grandes surfaces et les préfectures, pour protester contre la hausse des prix. Sans succès.

Dopé par la flambée du prix des hydrocarbures, le groupe français TotalEnergies a dégagé au premier trimestre 2026 un bénéfice record de 4,96 milliards d'euros (+51% sur un an), relançant le débat sur l'opportunité de taxer les "superprofits" liés à la guerre au Moyen-Orient.

Le PCF demande notamment le blocage des prix de l'essence et du gazole à 1,50 euro le litre.