- Nick Ring, le directeur général de la région Europe Moyen-Orient et Afrique de Columbia Threadneedle Investments, va partir à la retraite fin 2023, après une carrière de 34 ans dans le secteur de la gestion d’actifs.Pour assurer sa succession, David Logan, directeur des opérations monde de la société de gestion, sera nommé responsable de l’EMEA et du Global Business Operations, un poste nouvellement créé.Nick Ring avait été nommé directeur général de l’EMEA de Columbia Threadneedle en 2019, après avoir été responsable mondial des produits pendant sept ans. Il a notamment mené à bien l’intégration de l’activité européenne de BMO en 2021.David Logan a plus de 17 ans d’expérience dans la gestion d’actifs. Il a rejoint Columbia Threadneedle en 2021, dans le cadre de l’acquisition de l’activité européenne de gestion d’actifs de BMO. Il sera rattaché à Ted Truscott, le directeur général de Columbia Threadneedle Investments. A lire aussi: Threadneedle promeut Nick Ring comme patron de la distribution

Laurence Marchal