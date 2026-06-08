Le patron de Storebrand AM plaide en faveur de l’harmonisation du marché nordique des fonds

« Bien que l’Europe du Nord soit souvent décrite comme intégrée, il reste difficile d’y exercer des activités transfrontalières de fonds », écrit Erik Saugestad, le directeur général de Storebrand Asset Management, dans une tribune libre du quotidien suédois Dagens Industri. Storebrand Asset Management est l’un des principaux groupes de gestion d’actifs en Norvège.

« La diversité des structures juridiques et des réglementations nationales pousse de nombreux acteurs à établir leurs fonds au Luxembourg ou en Irlande, bien que les capitaux et les compétences soient en grande partie d’origine nordique », déplore-t-il. Or, selon lui, l’Europe du Nord dispose du capital, des compétences et de la crédibilité pour devenir un marché européen de premier plan en matière d'épargne et de gestion d’actifs.

Pour Erik Saugestad, la responsabilité incombe aux ministères des Finances nordiques, aux autorités de surveillance et aux gouvernements. « Une prochaine étape naturelle serait que des représentants de la Suède, du Danemark, de la Norvège et de la Finlande se réunissent pour identifier quelles règles nationales et quels processus administratifs entravent aujourd’hui les activités transfrontalières de fonds ».

Concrètement, il s’agit d’harmoniser la mise en œuvre des réglementations sur les fonds UCITS et les fonds d’investissement alternatifs (FIA) dans les pays nordiques?; simplifier les procédures d’enregistrement et de commercialisation des fonds entre les pays?; coordonner les exigences en matière de reporting et de surveillance?; établir une coopération nordique permanente entre les ministères, les autorités de surveillance et les acteurs du secteur.

L’objectif est clair, selon le patron de Storebrand AM : « il doit être aussi simple d'établir et de distribuer un fonds entre Stockholm, Oslo, Helsinki et Copenhague qu’il l’est aujourd’hui entre le Luxembourg et le reste de l’Europe ».

Cette tribune intervient alors que plusieurs sociétés de gestion d’Europe du Nord, et notamment de Norvège, ont récemment transféré des gammes de fonds au Luxembourg afin de pouvoir les commercialiser plus facilement dans les autres pays d’Europe.