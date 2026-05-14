 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le patron de GameStop n'abdique pas dans le dossier eBay
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 15:25

Alors qu'eBay a rejeté l'offre de rachat non sollicitée de 55,5 milliards de dollars lancée par GameStop jugée "ni crédible ni attractive", tout en exprimant des doutes sur son financement, Ryan Cohen, directeur général du distributeur de jeux vidéo, a exhorté mercredi le conseil d'administration du groupe à reconsidérer sa position.

Dans une lettre consultée par Reuters, il estime que les actionnaires d'eBay devraient avoir la possibilité d'examiner cette proposition, composée d'actions et de numéraire.

Le dirigeant affirme également avoir sollicité une réunion avec le conseil d'administration d'eBay afin de présenter son projet de rapprochement, sans succès.

Cette offensive illustre la volonté de GameStop d'accélérer sa diversification dans le commerce électronique, tandis qu'eBay maintient pour l'heure son refus.
En avant-Bourse, le titre GameStop recule de 0,16%.

Gamestop

Valeurs associées

GAMESTOP
22,040 USD NYSE -0,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York
    Wall Street ouvre en hausse, Nvidia grimpe à un niveau record
    information fournie par Reuters 14.05.2026 16:03 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse ‌jeudi, les investisseurs analysant une série de données économiques qui constituent un signe supplémentaire d'inflation, tandis que Nvidia atteint un record ​et que les investisseurs suivent de près le sommet sino-américain ... Lire la suite

  • L'illustration montre un billet de banque en dollars américains et des cartes Visa et Mastercard
    USA-Les ventes au détail à nouveau en hausse en avril, la guerre en Iran en cause
    information fournie par Reuters 14.05.2026 16:03 

    Les ventes au ‌détail aux Etats-Unis ont progressé en avril conformément ​aux prévisions, une hausse en partie due à l'effet de l'inflation provoquée par le conflit au ​Moyen-Orient, montrent les données publiées jeudi par le département du ​Commerce. Elles ont ... Lire la suite

  • Joëlle Pineau, alors vice-présidente de la recherche en IA chez Meta, le 7 février 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Face à la Silicon Valley, le Canadien Cohere mise sur une révolution tranquille de l'IA
    information fournie par AFP 14.05.2026 15:55 

    Dans un secteur qui carbure aux prophéties et aux coups d'éclat, le Canadien Cohere revendique son contrepied à la Silicon Valley: pas de spéculations sur une IA toute-puissante ni de querelles publiques. Avec une question: est-ce que ça rapporte ? "Cohere est ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street confiante au sujet du sommet Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 15:42 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, s'attendant à des avancées pour les entreprises américaines et le commerce mondial grâce à la rencontre à Pékin entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 065,89 +0,72%
INNATE PHARMA
1,63 +32,74%
NANOBIOTIX
46,92 +6,39%
HAFFNER ENERGY
0,1412 -15,75%
SOITEC
152,25 -2,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank