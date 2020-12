Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le patron de Fiat favori pour prendre la direction de Ferrari, rapporte Il Messaggero Reuters • 12/12/2020 à 16:36









LE PATRON DE FIAT FAVORI POUR PRENDRE LA DIRECTION DE FERRARI, RAPPORTE IL MESSAGGERO MILAN (Reuters) - L'administrateur délégué de Fiat Chrysler, Mike Manley, est le favori pour prendre la direction de Ferrari, rapporte samedi le journal italien Il Messaggero sans citer de source. Ferrari et Fiat ont refusé de s'exprimer. Evoquant des raisons personnelles, Louis Camilleri a démissionné jeudi soir avec effet immédiat de son poste d'administrateur délégué de Ferrari qu'il occupait depuis près de deux ans et demi. D'après Il Messaggero, le conseil d'administration de la célèbre marque automobile pourrait lui désigner un successeur la semaine prochaine. Une réunion du conseil était déjà prévue pour mardi, avant même la démission de Louis Camilleri. Fiat Chrysler doit fusionner d'ici la fin du premier trimestre 2021 avec PSA et le futur groupe issu de l'opération, Stellantis, sera dirigé par Carlos Tavares, le président du directoire du constructeur français. Ferrari et Fiat Chrysler ont tous deux pour premier actionnaire Exor, la holding de la famille Agnelli. (Stephen Jewkes, avec Giulio Piovaccari; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées EXOR MIL -1.66% FIAT CHRYSLER AU MIL -1.37% FERRARI Euronext Amsterdam 0.00% PEUGEOT Euronext Paris -1.80%