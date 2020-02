Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le patron d'UniCredit candidat au poste de directeur général de HSBC Reuters • 21/02/2020 à 07:33









LE PATRON D'UNICREDIT CANDIDAT AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE HSBC (Reuters) - L'administrateur délégué de la banque italienne UniCredit Jean-Pierre Mustier fait partie des candidats externes pour prendre les commandes de HSBC, rapporte l'agence Bloomberg, citant des sources informées. Mustier discute actuellement avec HSBC à propos du poste de directeur général, précise Bloomberg, même si le conseil d'administration est toujours indécis et réfléchit à plusieurs candidats, dont Noel Quinn, qui assure l'intérim de la banque britannique depuis l'été dernier. Quinn a été nommé après que HSBC a remercié en août dernier John Flint, en poste depuis 18 mois, en raison de divergences de points de vue avec le président Mark Tucker sur le rythme des priorités stratégiques. HSBC a annoncé mardi une vaste réorganisation qui se traduira par la suppression de 35.000 emplois en trois ans, des cessions brutes de 100 milliards de dollars d'actifs, une réduction de sa banque d'investissement et une refonte de ses activités en Europe et aux Etats-Unis. (Bharath Manjesh à Bangalore, version française Arthur Connan, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées UNICREDIT MIL -1.06% HSBC HLDG Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE +0.09%