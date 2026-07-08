Le partenariat entre Alector et GSK prend fin après une série d'échecs dans le développement de médicaments contre la démence et la maladie d'Alzheimer

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Alector ALEC.O a annoncé mercredi que GSK

GSK.L avait mis fin à leur accord de collaboration dans le domaine des neurosciences portant sur deux médicaments expérimentaux à base d’anticorps, après que ces deux candidats-médicaments eurent subi des revers cliniques.

Cette décision fait suite à l'échec d'une étude de phase avancée sur le latozinemab dans le traitement d'une forme héréditaire rare de démence frontotemporale l'année dernière et à l'arrêt, en avril, d'un essai de phase intermédiaire sur le nivisnebart dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Voici plus de détails:

* La notification de résiliation de GSK concerne l’accord de collaboration et de licence conclu en 2021 entre les deux sociétés pour le développement des anticorps monoclonaux latozinemab et nivisnebart.

* Conformément aux termes de l’accord annoncé en 2021, Alector avait reçu 700 millions de dollars d’acompte de la part de GSK et aurait pu percevoir jusqu’à 1,5 milliard de dollars de paiements supplémentaires liés à des jalons de développement du médicament et à des redevances.

* L'échec du latozinemab a conduit Alector à réduire ses effectifs de près de la moitié, tandis que l'essai clinique sur le nivisnebart a été interrompu après qu'une analyse intermédiaire a montré que l'étude avait peu de chances d'atteindre son objectif principal.

* La résiliation prendra effet le 2 janvier de l’année prochaine, à l’issue d’un préavis de 180 jours qui a débuté lorsque GSK a adressé une notification écrite le 6 juillet.