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Le partenaire de Medincell, Teva, a présenté de nouvelles données sur l’olanzapine LAI et sur UZEDY® lors du Psych Congress 2026
information fournie par Boursorama CP 21/09/2026 à 08:00
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De nouvelles données de Phase 3 sur l’olanzapine LAI, en cours d’examen réglementaire, apportent un éclairage complémentaire sur la stabilisation des patients, l’efficacité à long terme et les stratégies de transition thérapeutique

De nouvelles données en vie réelle confirment les bénéfices cliniques et médico-économiques de UZEDY® dans la prise en charge de la schizophrénie et du trouble bipolaire de type I

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