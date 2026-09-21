Le partenaire de Medincell, Teva, a présenté de nouvelles données sur l’olanzapine LAI et sur UZEDY® lors du Psych Congress 2026

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De nouvelles données en vie réelle confirment les bénéfices cliniques et médico-économiques de UZEDY® dans la prise en charge de la schizophrénie et du trouble bipolaire de type I
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