Le parquet de Tokyo émet un mandat d'arrêt visant Ghosn-agence Kyodo

30 janvier (Reuters) - Le parquet de Tokyo a émis un mandat d'arrêt visant l'ancien patron de Nissan 7201.T , Carlos Ghosn, lui reprochant d'avoir fui illégalement le Japon, rapporte jeudi l'agence de presse Kyodo. Des mandats d'arrêt à l'encontre de deux personnes suspectées d'avoir aidé Carlos Ghosn à fuir le territoire japonais ont également été émis, précise-t-elle. Arrêté en novembre 2018 au Japon pour des accusations de malversations financières, qu'il rejette, Carlos Ghosn a fui le mois dernier à destination du Liban, pays où il a grandi et dont il possède la nationalité. L'ancien patron de Nissan et de Renault RENA.PA a dénoncé lors d'une conférence de presse organisée à Beyrouth les accusations portées contre lui et les conditions dans lesquelles il avait été détenu puis assigné à résidence à Tokyo. (version française Jean Terzian)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate 0.00% RENAULT Euronext Paris +1.66%