Le parlement indien approuve un projet de loi visant à porter à 100 % les investissements directs étrangers dans le secteur de l'assurance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nikunj Ohri

Le Parlement indien a approuvé mercredi un projet de loi visant à augmenter les investissements directs étrangers dans le secteur de l'assurance de 74 % à 100 %, une mesure qui permettra d'assurer davantage de personnes dans le pays le plus peuplé du monde.

L'augmentation de la limite des investissements directs étrangers pourrait stimuler les investissements et améliorer la pénétration de l'assurance dans le pays, qui représentait 3,8 % du PIB en 2024, selon le cabinet de recherche Swiss Re Institute.

"Les amendements devraient renforcer la création d'emplois, le développement des compétences et l'emploi formel", a déclaré la ministre des finances, Nirmala Sitharaman, lors de la présentation de la législation à la chambre basse du parlement pour approbation.

Le secteur indien de l'assurance compte environ 74 sociétés, y compris des coentreprises avec des acteurs étrangers tels que Prudential Plc PRU.L , Sun Life Financial SLF.TO et AIG

AIG.N . Sur ces 74 compagnies d'assurance, quatre ont un investissement étranger de 74 %, a déclaré Nirmala Sitharaman.

"Le relèvement de la limite de l'IDE encouragera les assureurs étrangers qui attendent depuis longtemps d'investir en Inde - en particulier ceux qui souhaitent apporter des capacités mondiales approfondies en matière de risque et de technologie, ainsi que des capitaux", a déclaré Saurabh Mishra, partenaire de la société de conseil Kearney.

La législation intitulée "Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act of 2025" n'inclut pas un projet de proposition antérieur pour une licence unifiée ou "composite" qui aurait permis aux assureurs de fournir une assurance vie, générale et santé sous une seule entité.

En Inde, les compagnies d'assurance vie ne peuvent pas vendre de produits tels que l'assurance maladie, tandis que les assureurs généralistes ne sont autorisés à vendre que des produits allant de l'assurance maladie à l'assurance maritime.

L'abandon inattendu de la licence composite pourrait obliger certains des assureurs qui envisageaient de se lancer dans d'autres segments de l'assurance à revoir leurs plans, a déclaré Mishra.

Par ailleurs, l'Inde autorisera la fusion d'une compagnie d'assurance avec une entreprise non spécialisée dans l'assurance si l'entité issue de la fusion exerce des activités d'assurance. Le projet de loi prévoit également la création d'un fonds dédié à l'éducation des assurés et à la protection de leurs intérêts.

LIMITES DE LA COMMISSION

La loi confère désormais des pouvoirs législatifs à l'autorité de régulation, l'Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), pour fixer des limites aux commissions versées aux agents d'assurance, plutôt que de s'appuyer sur des pouvoirs exécutifs.

Elle habilite également l'autorité de régulation à restituer tout gain injustifié réalisé par une compagnie d'assurance en violation de ses règles.