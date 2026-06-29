Le Parlement français adopte une loi sur la « fast fashion » pour freiner Shein et Temu

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Le Sénat français a adopté lundi une version révisée d’un projet de loi visant à encadrer les enseignes de « fast-fashion » en ligne telles que Shein, Temu (qui appartient à PDD Holdings PDD.O ) et AliExpress 9988.HK , après plus de deux ans de débats et de discussions entre les deux chambres du Parlement, les législateurs s’étant efforcés d’élaborer un texte conforme à la législation de l’Union européenne.

* En vertu de cette loi, les entreprises de « mode ultra-rapide » s’exposent cette année à des amendes comprises entre 0,25 et 6 euros par produit, pouvant atteindre 10 euros par produit en 2030.

* La loi interdit également la publicité des entreprises de mode ultra-rapide et empêche les influenceurs en ligne de les promouvoir.

* “Ce qui est en jeu aujourd’hui, ce ne sont pas seulement des vêtements, mais le modèle de société que nous voulons défendre”, a déclaré Serge Papin, ministre chargé des Petites entreprises, dans un discours prononcé avant le vote. “Le secteur visé par ce projet de loi est celui qui inonde nos marchés de mode jetable, avec des vêtements portés seulement quelques semaines avant d’être jetés”.

* La loi doit encore être promulguée par le président pour entrer en vigueur.

* Shein a déclaré que certaines mesures du projet de loi “semblent présenter des incohérences avec le cadre européen applicable régissant les services numériques et le commerce électronique”.

* La Commission européenne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* La première version du projet de loi anti-fast-fashion a été adoptée en mars 2024 par l’Assemblée nationale, tandis que la version suivante , adoptée en juin 2025 par le Sénat, était plus ciblée, avec des mesures visant les détaillants de « ultra-fast-fashion » opérant exclusivement en ligne et excluant les acteurs européens de la fast-fashion tels que Zara ITX.MC et H&M HMb.ST .

* Les porte-parole de Temu et d’AliExpress n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.