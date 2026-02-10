Le Parlement européen soutient l'euro numérique et s'aligne sur le Conseil pour une monnaie prête à être utilisée en ligne et hors ligne

Le Parlement européen a donné son premier soutien majeur à l'euro numérique mardi, en approuvant la position de négociation du Conseil européen pour une monnaie numérique de la banque centrale avec des fonctionnalités à la fois en ligne et hors ligne.

Ce soutien est important car la Banque centrale européenne a besoin de l'approbation législative du Parlement avant de pouvoir émettre un euro numérique, ce qui signifie que son objectif d'un lancement en 2029 dépend de l'approbation des législateurs.

La position de l'assemblée marque un changement par rapport aux propositions parlementaires antérieures axées uniquement sur les paiements hors ligne et signale un alignement plus étroit avec la BCE sur la sauvegarde de la souveraineté monétaire de l'Union.

La BCE a développé un euro numérique afin de préserver le rôle de la monnaie centrale dans une économie de plus en plus numérique et de réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs de paiement non européens.

L'effritement des relations transatlantiques et les risques géopolitiques croissants ont alimenté les inquiétudes concernant la fragmentation des services de paiement de l'UE et la dépendance de l'Union à l'égard de fournisseurs américains tels que Visa V.N ou Mastercard MA.N , certains pays ne disposant même pas d'un réseau de paiement national.

Le projet s'est toutefois heurté à la résistance des lobbies bancaires dans des pays tels que l'Allemagne et les progrès au Parlement se sont enlisés, le projet étant bloqué depuis plus de deux ans - bien plus longtemps que ce que la BCE avait prévu.

Les députés ont approuvé mardi deux amendements à la résolution du Parlement sur le rapport annuel 2025 de la BCE, appelant à un euro numérique qui garantisse l'égalité d'accès aux services de paiement et fournisse une nouvelle forme d'argent public utilisable à la fois en ligne et hors ligne.

Les législateurs ont également souligné qu'un euro numérique est essentiel pour renforcer la souveraineté monétaire de l'UE et approfondir le marché unique tout en réduisant la fragmentation des paiements de détail.

"Ces votes sont une grande victoire pour la progression de l'euro numérique", a déclaré Laura Casonato, responsable de la politique de Positive Money Europe, une organisation à but non lucratif qui plaide en faveur d'une version numérique de l'argent liquide.

"Il y a maintenant une majorité parlementaire claire en faveur d'une future forme d'argent liquide inclusive - de l'argent sous forme numérique soutenu par la banque centrale, ce qui le rend sûr", a-t-elle déclaré.

Le Parlement a également exhorté la BCE à renforcer la surveillance des crypto-actifs, avertissant que le passage aux paiements numériques, s'il est laissé à des fournisseurs privés et non européens, risque de créer de nouvelles formes d'exclusion pour les utilisateurs et les commerçants.