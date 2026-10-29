Le pari de Wall Street sur l'IA : posséder l'infrastructure, en tirer les bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'essor des centres de données stimule la croissance des infrastructures numériques

* Les dirigeants mettent l’accent sur les baux à long terme et les locataires de qualité “investment grade”

* Les capitaux privés visent une part croissante du financement des infrastructures d’IA

par Arasu Kannagi Basil et Manya Saini

Les principaux gestionnaires d’actifs alternatifs de Wall Street misent sur l’essor de l’IA en acquérant les infrastructures qui le sous-tendent et en garantissant leurs revenus locatifs grâce à des baux à long terme.

Face aux craintes grandissantes que les entreprises de « néocloud » , lourdement endettées et au cœur de l’essor des infrastructures d’IA, ne se retrouvent en défaut de paiement , et que les dépenses massives dans ce secteur ne génèrent pas de rendements suffisants, les dirigeants du secteur soulignent également qu’ils privilégient des locataires de grande qualité et engagés sur le long terme.

Marc Lipschultz, co-directeur général de Blue Owl OWL.N , a déclaré que la société possède des infrastructures physiques essentielles à la croissance de l’économie numérique.

“Nous les louons généralement pour une durée de 15 à 20 ans avec des clauses d’indexation annuelle des loyers, ce qui génère un flux de revenus locatifs très prévisible et en croissance pour nos investisseurs”, a expliqué Lipschultz, ajoutant que Blue Owl s’efforce de limiter les risques, notamment ceux liés aux baux à court terme et à la valorisation des jetons.

Les actions des gestionnaires d’actifs alternatifs ont progressé jeudi, Blue Owl gagnant 6,5 % et Ares Management 2 %. KKR et Blackstone ont chacune progressé de 2,5 %, tandis qu’Apollo Global a gagné 3,7 %.

LE GRAND DÉVELOPPEMENT DE L’IA

Les centres de données sont devenus un élément essentiel de l’essor de l’IA , hébergeant les serveurs et les équipements informatiques nécessaires à l’entraînement et à l’exécution des modèles d’IA.

Alors que les plus grandes entreprises technologiques mondiales se livrent à une course effrénée pour accroître leur capacité de calcul, la demande pour ce type d’installations a explosé, créant ce que les dirigeants du secteur ont qualifié d’opportunité générationnelle pour les gestionnaires d’actifs alternatifs.

Blue Owl a déclaré disposer de plus de 130 centres de données en exploitation ou en construction, représentant près de 14 gigawatts de capacité louée et détenue en propre, avec 21 gigawatts supplémentaires en projet.

“Nous ne misons pas sur l’IA lorsque nous investissons dans des centres de données”, a déclaré Alan Kirshenbaum, directeur financier de Blue Owl, ajoutant que la société ne s’attendait pas à ce que la demande en puissance de calcul diminue. “Nous prenons le risque de crédit lié à Microsoft, Amazon et Meta.”

Ares Management a indiqué que sa stratégie de développement de centres de données se concentrait sur des zones métropolitaines telles que Tokyo, Osaka, Londres et São Paulo, avec des projets de pré-location destinés à des hyperscalers notés “investment grade” dans le cadre de baux de 12 à 15 ans sans droit de résiliation et assortis de clauses d’indexation sur l’inflation.

Blackstone a également souligné la semaine dernière l’importance qu’elle accorde aux infrastructures physiques et aux actifs faisant l’objet de contrats à long terme. La grande majorité de son portefeuille de centres de données comporte des baux initiaux d’une durée de 15 à 20 ans, 96 % des contreparties étant notées “investment grade” et affichant une capitalisation boursière moyenne de 2 500 milliards de dollars.

“Ainsi, lorsque nous réfléchissons au risque, cela ne nous semble pas particulièrement risqué”, a déclaré Jonathan Gray, président de Blackstone, aux analystes lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

BOOM DES INVESTISSEMENTS

La vague de dépenses dans l’IA, qui touche les centres de données, l’énergie, les équipements et les logiciels, constitue l’une des plus importantes vagues d’investissement de l’histoire, rivalisant avec celles qui ont accompagné l’avènement d’Internet et l’expansion des chemins de fer.

Ares estime la demande de dépenses d’investissement liées à l’IA à un peu plus de 5 000 milliards de dollars d’ici 2030, dont environ 2 000 milliards pour les bâtiments physiques des centres de données et les infrastructures adjacentes de production et de transport d’électricité.

Interrogé sur la vague de ventes liées à l’IA au début du mois, Michael Arougheti, directeur général d’Ares, a déclaré que les investisseurs se montraient de plus en plus avertis quant au risque de contrepartie et à la manière de l’évaluer. Il a également minimisé l’impact de la hausse des coûts d’emprunt sur le financement des dépenses d’investissement dans l’IA, affirmant que l’alternative consisterait à financer les projets par des fonds propres.

“À mesure que les montants des dépenses d’investissement ont continué à augmenter, leur financement est passé d’un modèle largement basé sur les fonds propres à un financement de haute qualité, et on commence désormais à voir une partie de cette demande de financement se diriger vers le marché du financement à effet de levier et du crédit privé. Il y a donc une évolution en cours”, a déclaré Arougheti.

L’agence de notation Moody’s a déclaré en début de semaine que l’IA et les infrastructures numériques généraient d’importants besoins de financement à long terme qui élargissaient le marché du crédit privé au-delà du prêt direct traditionnel.

“De nombreux emprunteurs et contreparties bénéficient d’une notation “investment grade”. Toutefois, les risques liés à la concentration, à la construction, à la valeur résiduelle et au financement circulaire sont en hausse”, a déclaré Moody’s.