Le pari de Nvidia, selon lequel ses puces pourraient financer l'essor de l'IA, se heurte à la réalité de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se montrent sceptiques quant à l'utilisation des puces électroniques comme garantie à long terme

* Selon certaines sources, les opérations en cours de transactions pourraient offrir davantage de certitudes, notamment grâce à des garanties plus solides

* Un plan de financement de 500 milliards de dollars adossé à des puces électroniques a suscité des interrogations dans un contexte d’essor de l’IA

* L'entreprise affirme que cet actif est « productif, durable et fongible »

par Saeed Azhar, Max A. Cherney, Isla Binnie et Stephen Nellis

Le plan de financement colossal de Nvidia a ouvert un débat à Wall Street sur la valeur réelle de ses puces de pointe et de l’infrastructure qui les entoure. Pour les banques et les investisseurs, la réponse semble être: pas autant que Nvidia le pense.

Certains prêteurs exigent des garanties plus importantes que celles initialement prévues par l’entreprise, même compte tenu de la puissance de traitement IA de pointe de Nvidia, alors qu’ils tentent d’évaluer la durée de vie des revenus générés par ses puces, ont déclaré à Reuters des sources bancaires et des responsables du crédit, dont certains ont souhaité garder l’anonymat.

Ces puces, qui fournissent la puissance de traitement essentielle appelée « compute », sont au cœur d’un désaccord potentiel entre Nvidia et un Wall Street plus prudent, ce qui pourrait poser à l’avenir des problèmes de financement aux entreprises d’IA cherchant à puiser dans de nouvelles sources importantes de capitaux.

Les banquiers et les gestionnaires d’actifs ont déclaré avoir des doutes quant à la capacité de ces puces à servir de garantie à long terme, comme l’affirme Nvidia, et souhaitent donc obtenir davantage de garanties de la part de l’entreprise concernant son plan de financement de 500 milliards de dollars , qui repose sur des prêts garantis par ces puces.

D'ores et déjà, selon des sources interrogées par Reuters, les opérations en cours de transactions devraient offrir aux investisseurs davantage de certitudes, notamment des garanties plus solides.

« Wall Street est beaucoup plus prudente », a déclaré Tony Trzcinka, gestionnaire de portefeuille senior chez Impax Asset Management, à propos de l’affirmation de Nvidia selon laquelle ses puces les plus spécialisées peuvent générer des revenus pendant une décennie.

Dans un communiqué, un porte-parole de Nvidia a déclaré que « ses capacités de calcul IA constituent un actif productif, durable et fongible, susceptible de soutenir un financement à long terme. Nos partenaires financiers évaluent de manière indépendante chaque opportunité, notamment les engagements des clients, les flux de trésorerie attendus et la valeur résiduelle ».

« Les structures de financement varieront à mesure que ce marché se développera », a ajouté le porte-parole.

DES QUESTIONS SUR LE PLAN

Les interrogations concernant le plan de financement de Nvidia interviennent alors que les entreprises et les investisseurs injectent des centaines de milliards de dollars dans les centres de données, les puces et les capacités d’alimentation électrique pour soutenir l’essor général de l’IA, qui est le moteur de la croissance économique américaine. Cela a renforcé la surveillance des opérations plus complexes, ainsi que les hypothèses concernant la valeur à long terme du matériel informatique.

Certains ont remis en question le recours au crédit privé, au financement par les fournisseurs et aux opérations circulaires, ces deux dernières ayant joué un rôle lors de l’essor et de l’effondrement de la bulle Internet il y a plus de 25 ans, ont indiqué les analystes de Morningstar dans une note récente.

Le projet de Nvidia, annoncé en août avec des bailleurs de fonds tels que Blackstone, Apollo et KKR, prévoyait d’utiliser des puces comme garantie avec une couverture limitée afin de permettre aux développeurs d’IA d’accéder plus facilement à la puissance de calcul de Nvidia. Cette stratégie était considérée comme un moyen coûteux mais nécessaire de créer un marché de financement similaire à celui utilisé dans le cadre du crédit-bail aéronautique.

Nvidia a précisé que certaines de ces opérations ne pourraient bénéficier d’une garantie de valeur résiduelle supérieure à 25 % , expliquant que cette initiative visait à répondre aux inquiétudes liées au financement circulaire.

Cette approche a été perçue comme offrant moins de soutien que d’autres accords de financement récents dans le domaine de l’IA, ce qui a suscité chez certains acteurs de Wall Street l’idée que Nvidia devrait faire preuve de plus de créativité.

Trois sources bancaires, proches du dossier mais n’appartenant pas au groupe de financement initial, ont indiqué que Nvidia pourrait devoir offrir des garanties sur l’ensemble de ses opérations, ou que celles-ci pourraient devoir être adossées à un flux de revenus provenant de clients notés « investment grade », tels qu’une entreprise technologique, afin de couvrir la dette.

Pour l’instant, ont-elles déclaré à Reuters, le marché n’est pas prêt à considérer la puissance de calcul du fabricant de puces comme un actif digne d’investissement, à l’instar des avions.

PLUS DE SÉCURITÉ

Nvidia cherche à apaiser ces inquiétudes, ont ajouté ces sources, en fournissant des détails qui n’avaient pas encore été rapportés.

Des contrats de prêt de plusieurs dizaines de milliards de dollars, actuellement en cours de transactions, devraient s’accompagner de garanties et de contrats solides, a déclaré une source. Une deuxième source a indiqué que certaines structures à l’étude pourraient offrir des garanties aux prêteurs.

Ces premiers accords permettront aux développeurs d’IA d’accéder à la puissance de calcul de l’entreprise; ils sont garantis par les propres puces de Nvidia et s’appuieront sur les contrats clients ainsi que sur la garantie sous-jacente de Nvidia, a précisé la première source.

Malgré les inquiétudes concernant les garanties, la demande de financement de ces opérations reste forte, ont indiqué les sources.

Le porte-parole de Nvidia n’a pas répondu directement aux questions de Reuters concernant une éventuelle extension des garanties.

Le directeur général Jensen Huang a déclaré qu’il souhaitait faire de la puissance de calcul de Nvidia « un actif d’infrastructure dans lequel il est possible d’investir », par opposition au système classique où les clients souscrivent des contrats d’abonnement auprès d’entreprises d’IA pour accéder à cette puissance de calcul.

Dans un article de blog publié en août sur , M. Huang a expliqué que cette initiative de 500 milliards de dollars visait à répondre aux inquiétudes liées au « financement circulaire », c'est-à-dire lorsque l'entreprise contribue au financement de l'achat de ses propres produits. Elle permet d'introduire des capitaux institutionnels indépendants sur le marché des infrastructures d'IA, tandis que les partenaires financiers de Nvidia lèvent des fonds auprès d'investisseurs pour soutenir les prêts, a-t-il précisé.

Une troisième source bancaire a indiqué que les prêteurs et les capitaux privés devraient jouer un rôle dans ce financement.

Cinq des six partenaires financiers de l’entreprise ont refusé de commenter cet article, tandis qu’Apollo n’a pas répondu à une demande de commentaire.

DURÉE DE VIE DES PUCE

Le directeur général a répondu à certaines critiques en indiquant dans son message que les processeurs graphiques (GPU) de Nvidia — des puces spécialisées dont la puissance de calcul sert à entraîner et à exécuter des modèles d’IA — ont une durée de vie utile pouvant atteindre une décennie.

Certains investisseurs en titres de créance et banquiers estiment que la durée de vie des puces générant des revenus est plus modeste.

« Nvidia laisse entendre que les GPU fonctionnent bien au-delà de cinq ans, ce qui s’est avéré vrai jusqu’à présent », a déclaré Andrew Chang, directeur chez S&P Global Ratings. Cependant, « nous adoptons une vision prudente quant à la valeur de ces puces », a-t-il ajouté.

Selon la première source bancaire, cette divergence de points de vue avec l’entreprise s’explique en partie par le fait qu’il n’existe pas encore suffisamment de données historiques pour permettre aux prêteurs d’évaluer en toute confiance la valeur résiduelle à long terme des GPU.

« Les banques évaluent généralement les GPU selon un plan d’amortissement de 3 à 4 ans », a expliqué M. Trzcinka, d’Impax.

« Cela diffère de la position de Nvidia, qui affirme que les GPU haut de gamme peuvent générer des revenus pendant une décennie », a-t-il ajouté, précisant que les investisseurs sont susceptibles d’exiger des taux d’intérêt plus élevés, des réserves financières plus importantes et des garanties de remboursement plus solides avant de soutenir des prêts garantis par des puces d’IA.

« En tant qu’investisseurs, vous allez vous montrer beaucoup plus sélectifs quant aux niveaux de rémunération dont vous aurez besoin pour accepter de prendre un risque supplémentaire », a déclaré Loren Moran, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Wellington Management, qui gère 1 300 milliards de dollars d’actifs.

Nvidia a mis en avant plusieurs études indépendantes montrant que les grandes entreprises de cloud computing prolongeaient la durée d’amortissement de leurs serveurs de trois à quatre ans à cinq ou six ans.

Elle a également mis en avant une conclusion de Barkr, une société spécialisée dans l’évaluation des garanties liées à l’IA telles que les GPU, selon laquelle les tout derniers systèmes GB300 NVL72 de l’entreprise pourraient avoir une durée de vie utile de 9 à 10 ans.

PRÊTS GARANTIS PAR DES PUISSANCES DE CALCUL

Certaines entreprises ont testé le marché avec des prêts garantis par des puces, mais, contrairement à ceux de Nvidia, ces opérations étaient adossées aux revenus d’une entreprise technologique afin d’assurer le remboursement de la dette.

CoreWeave, dans laquelle Nvidia détient une participation, a conclu plus tôt cette année une ligne de crédit de 8,5 milliards de dollars dans le cadre de la première opération de prêt adossé à des GPU noté « investment grade » . Ce prêt est noté A3, en grande partie parce que les prêteurs s’appuient sur les paiements contractuels de Meta, considérés comme très fiables .

Par ailleurs, Broadcom, un concurrent de Nvidia qui contribue au financement de la capacité de calcul IA d’Anthropic, a garanti plus de 80 % d’une structure de financement de 35 milliards de dollars, contribuant ainsi à attirer les investisseurs obligataires.

Nvidia avait elle-même précédemment fourni une garantie de valeur résiduelle pour soutenir le financement du projet de centre de données de SB Energy dans l’Ohio, selon S&P et Moody’s.

« Les transactions antérieures suggèrent que la communauté des créanciers ne s'attend pas à ce que ces actifs aient une durée de vie moyenne longue », a déclaré Brian Gelfand, co-responsable du crédit mondial chez TCW, qui gère plus de 200 milliards de dollars.