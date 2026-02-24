Le pari de Home Depot sur les entrepreneurs porte ses fruits dans un marché immobilier américain atone

Le marché immobilier américain reste stagnant, selon le directeur financier

La taille moyenne des tickets augmente malgré la baisse du nombre de transactions

L'accent mis par Home Depot sur les entrepreneurs professionnels aide à compenser la faiblesse du bricolage

Home Depot a dépassé les estimations pour les résultats du quatrième trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles, l'opérateur de la chaîne d'aménagement de la maison ayant bénéficié de la résistance de la demande des entrepreneurs professionnels et des réparations mineures effectuées par des clients dont le budget est limité.

Ses actions HD.N étaient en hausse de 4 % dans les premiers échanges mardi. Les actions de son rival Lowe's

LOW.N , qui publiera ses résultats trimestriels un jour plus tard, étaient en hausse de 2 %.

Home Depot a misé sur les clients professionnels (Pro), tels que les entrepreneurs, les constructeurs et les charpentiers, dont les travaux importants et continus ont aidé l'entreprise à compenser le ralentissement des grandes rénovations à faire soi-même dans un contexte de coûts d'emprunt élevés et de faiblesse du marché du logement aux États-Unis.

L'entreprise a mis en place de nouveaux outils de crédit et de planification de projet qui aident les pros à gérer des travaux plus importants et plus complexes, tout en élargissant le soutien par le biais de son réseau de vente externe.

Le directeur financier Richard McPhail a déclaré que les consommateurs américains et l'entreprise opèrent dans ce qu'il a décrit comme un "environnement immobilier gelé" depuis 2023 et que les conditions n'ont pas encore montré d'amélioration significative.

L'année dernière a été marquée par des tensions supplémentaires, les acheteurs étant de plus en plus incertains, a-t-il ajouté, soulignant la baisse constante de la confiance des consommateurs.

Home Depot, dont le siège est à Atlanta, a fait état d'une hausse de 0,4 % des ventes de magasins comparables pour le trimestre clos le 1er février, alors que les analystes s'attendaient à une quasi-stagnation des ventes, selon les données compilées par LSEG.

"Au quatrième trimestre, les tendances de performance suggèrent que les consommateurs donnent la priorité aux réparations et à l'entretien plutôt qu'aux rénovations coûteuses", a déclaré Michael Gunther, vice-président de la recherche et de l'information commerciale chez Consumer Edge.

SURVEILLANCE DES TARIFS

"Nous continuons à analyser les impacts de la décision de la Cour suprême et des nouvelles annonces tarifaires", a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

Les États-Unis ont imposé un nouveau tarif douanier de 10 % à partir de mardi sur tous les biens non couverts par des exemptions, a déclaré le service des douanes et de la protection des frontières.

Le président Donald Trump a annoncé vendredi un nouveau tarif douanier mondial temporaire de 10 % après que la Cour suprême des États-Unis a statué contre ses droits de douane. Samedi, Donald Trump a déclaré qu'il porterait ces droits de douane à 15 %.

Plus de la moitié des produits de Home Depot proviennent des États-Unis et, au cours de l'année dernière, l'entreprise a augmenté ses prix de manière sélective afin de protéger ses marges des coûts induits par les droits de douane.

Home Depot a gagné 2,72 dollars par action sur une base ajustée au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,54 dollars. Le ticket moyen, c'est-à-dire le montant moyen dépensé par un client lors d'une transaction, a augmenté de 2,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 91,28 dollars au cours du trimestre. Les dépenses en gros articles, que l'entreprise définit comme étant supérieures à 1 000 dollars, ont augmenté de 1,3 % par rapport à la même période de l'année précédente. Home Depot a maintenu ses prévisions de ventes comparables pour l'année fiscale 2026, à savoir une stagnation ou une hausse pouvant atteindre 2 %, et un bénéfice par action ajusté stable ou en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente.