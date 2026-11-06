Le parcours semé d'embûches du Tesla Cybertruck : vitres fissurées, retards importants et 11 rappels

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Selon son directeur général Elon Musk, Tesla TSLA.O mettra fin à la production de son Cybertruck vers le milieu de l’année 2027, mettant ainsi rapidement un terme à l’aventure de ce pick-up futuriste en acier inoxydable, dont le parcours semé d’embûches avait commencé par des vitres fissurées lors de son dévoilement.

Il a fallu quatre ans à ce pick-up aux angles marqués pour passer de sa présentation aux allées des clients, mais le modèle n’aura été commercialisé que pendant trois ans et demi lorsque la production s’arrêtera l’année prochaine.

Voici cinq moments marquants de son parcours semé d’embûches:

DES FISSURES DÈS LE PREMIER JOUR

Musk a présenté le Cybertruck au studio de design de Tesla à Hawthorne, en Californie, le 21 novembre 2019.

Au cours de l’événement, il a tenté de démontrer que les vitres étaient incassables en y faisant lancer des boules métalliques. Mais deux vitres se sont fissurées, et la démonstration est devenue virale.

« Oui. Le choc de la masse sur la porte a fissuré la base de la vitre, c’est pourquoi la bille d’acier n’a pas rebondi. J’aurais dû lancer la bille d’acier sur la vitre, puis frapper la porte avec la masse. La prochaine fois… », a déclaré Musk dans un message publié sur X.

Tesla a fait une nouvelle tentative lors de son événement de livraison de novembre 2023, lorsque le designer en chef Franz von Holzhausen a lancé une balle de baseball sur le verre blindé, qui a tenu bon.

Fabriqué en acier inoxydable brillant que Tesla présente comme pare-balles et inspiré du look dystopique de « Blade Runner », le Cybertruck devait redorer le blason de la marque Tesla, qui avait été terni par des baisses de prix drastiques destinées à stimuler la demande à l’époque, selon les analystes et les experts en stratégie de marque.

Musk avait initialement déclaré que le Cybertruck utiliserait le même alliage d’acier inoxydable laminé à froid ultra-dur développé pour la fusée Starship de SpaceX, bien que les deux projets aient par la suite utilisédes variantes étroitement liées mais légèrement différentes.

AFFLUX DE RÉSERVATIONS

Tesla a ouvert les réservations pour ce modèle moyennant un acompte remboursable de 100 dollars. Le 23 novembre 2019, Musk a déclaré qu’il y avait eu 146 000 commandes à ce jour, avant d’annoncer quelques jours plus tard que Tesla avait reçu 250 000 précommandes au cours des cinq jours qui avaient suivi la présentation.

Mais l’acompte était remboursable et n’engageait pas les acheteurs à acheter. Certains détenteurs de réservations ont mis leur place en vente sur eBay pour un montant compris entre 1 000 et 8 000 dollars.

DEUX ANS DE RETARD

En novembre 2019, Musk a déclaré que la production débuterait fin 2021. En août 2021, Tesla avait discrètement repoussé toute la production du Cybertruck à 2022, annonçant cette décision par une note sur sa page de réservation.

Musk a ensuite invoqué des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement lorsque la production a été repoussée à 2023.

Le premier pick-up est sorti de la chaîne de montage de la Gigafactory du Texas en juillet 2023, bien que Tesla ait précisé par la suite qu’il s’agissait d’une production pilote. Tesla a organisé une cérémonie de livraison à l’usine du Texas le 30 novembre 2023.

Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, est devenu l’un des premiers propriétaires après que Musk lui eut remis les clés lors de la cérémonie de livraison de novembre. La star du tennis Serena Williams, épouse d’Ohanian, a également été vue à bord du véhicule.

UN PRIX QUI N’A CESSÉ D’AUGMENTER

Lors de la présentation en 2019, Tesla avait annoncé un prix de 39 900 dollars pour le modèle à un moteur, de 49 900 dollars pour la version à deux moteurs et de 69 900 dollars pour le modèle phare à trois moteurs. Fin 2023, le prix de base était passé à 60 990 dollars.

En février 2026, Tesla a lancé une version à deux moteurs et transmission intégrale à 59 990 dollars, le prix le plus bas jamais pratiqué pour ce pick-up. Musk a alors déclaré que ce prix n’était valable « que pour les 10 prochains jours ». Il est passé à 69 990 dollars en mars, puis à 74 990 dollars en août.

Tesla a de nouveau augmenté ses prix la veille même de l’annonce par Musk de la réduction progressive de la production, fixant le prix de cette version à 82 490 dollars, celui de la version Premium à 92 490 dollars et celui du Cyberbeast à 102 490 dollars.

11 RAPPELS

Selon la National Highway Traffic Safety Administration, Tesla a émis 11 rappels concernant le Cybertruck depuis sa mise en vente fin 2023. Certains véhicules ont nécessité des réparations mécaniques, tandis que d’autres ont été corrigés grâce à des mises à jour logicielles à distance.

Un rappel de janvier 2024 concernant les polices de caractères utilisées pour les voyants d’alerte a concerné plus de 2,19 millions de véhicules Tesla, dont le Cybertruck.

En avril 2024, Tesla a rappelé 3 878 Cybertrucks en raison d’un revêtement de la pédale d’accélérateur susceptible de se détacher et de se coincer dans les garnitures intérieures.

Un rappel de mars 2025 a concerné 46 096 Cybertrucks en raison d’une barre lumineuse susceptible de se délaminer et de se détacher.