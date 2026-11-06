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Tennis-Sinner change d'entraîneur
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 19:18

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Tennis : Open de Cincinnati

Tennis : Open de Cincinnati

Le numéro deux mondial ‌de tennis Jannik Sinner a annoncé vendredi un changement d'entraîneur, Magnus ​Norman succédant à Darren Cahill après cinq ans de collaboration.

"Une grande partie de ce que je suis, en tant que joueur et ​en tant que personne, je te la dois", déclare l'Italien à son désormais ex-entraîneur ​dans une vidéo publiée sur ⁠Instagram.

"Durant ces cinq saisons, je n’oublierai pas un seul ‌jour. Merci, mon ami, pour tout. Cela a été un privilège."

Le quintuple vainqueur en Grand Chelem a ​donc officialisé l'arrivée ‌au sein de son staff de l'ancien numéro ⁠deux mondial Magnus Norman. Le Suédois de 50 ans avait auparavant entraîné son compatriote Robin Söderling et le Suisse Stan ⁠Wawrinka.

Il vient épauler ‌Simone Vagnozzi, qui, tout comme Cahill, a commencé à ⁠travailler avec l’Italien en 2022.

Jannik Sinner n'a plus joué sur ‌le circuit depuis son deuxième titre à Wimbledon ⁠obtenu en juillet dernier, et a annoncé le ⁠mois dernier mettre ‌fin à sa saison en raison d'une blessure à un genou.

Il ​devrait tout de même ‌faire son retour en décembre lors d'un tournoi d'exhibition en Arabie saoudite.

Sous la houlette ​de Darren Cahill, le Transalpin est passé de jeune espoir à numéro un mondial, même si son ascension a ⁠été interrompue par une suspension de trois mois en 2025 pour deux contrôles positifs au clostébol.

Il a cédé la semaine dernière sa place de numéro un mondial à l'Allemand Alexander Zverev.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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