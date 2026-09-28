Le pape Léon affirme que les inquiétudes concernant les scénarios apocalyptiques liés à l'IA ne sont pas des "fausses informations"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Johnson sur la Chine, paragraphe 8)

par Joshua McElwee

Le pape Léon a déclaré lundi que les craintes selon lesquelles l'intelligence artificielle pourrait détruire le monde ne sont pas des « fausses informations » et doivent être prises au sérieux, dans ce qui semble être une réprimande à l'adresse du président américain Donald Trump.

Le premier pape américain, qui a mis en garde contre les dangers de l’IA tout au long de son pontificat de seize mois, a également critiqué directement les directeurs généraux du secteur technologique qui affirment qu’il ne devrait y avoir aucune restriction imposée à cette technologie.

« Je pense effectivement que les inquiétudes soulevées par de nombreux experts et spécialistes de l’IA doivent être prises au sérieux », a déclaré le souverain pontife lors d’une conférence de presse organisée dans l’avion qui le ramenait à Rome après un voyage de quatre jours en France. « Je ne pense pas qu’il s’agisse de fausses informations, comme certains l’ont affirmé. »

Trump a déclaré la semaine dernière devant l’Assemblée générale des Nations unies qu’il considérait les craintes concernant les dangers de l’IA pour l’humanité comme un « canular ».

Le pape a indiqué avoir lu lundi que le directeur du fabricant de puces Nvidia avait annoncé qu’il pourrait exister un moyen d’intégrer des garde-fous dans certains modèles d’IA. Mais Leo a exprimé son scepticisme, ajoutant: « C’est pourtant le même qui affirme qu’il ne devrait y avoir aucune limite ni aucune réglementation gouvernementale. »

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré ce mois-ci à CBS News qu’il partageait l’avis de Trump selon lequel les inquiétudes en matière de sécurité liées à l’IA étaient exagérées.

Trump doit rencontrer mardi à la Maison Blanche des directeurs généraux du secteur technologique pour discuter de l’intelligence artificielle. Jensen Huang, Mark Zuckerberg de Meta, Dario Amodei d’Anthropic et Greg Brockman d’OpenAI figurent parmi les personnes qui rencontreront Trump et le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, selon des sources proches du dossier. Parmi les autres participants potentiels figurent le directeur général de Google, Sundar Pichai, et le dirigeant de SpaceXAI, Elon Musk.

Johnson a déclaré que les discussions porteraient sur la recherche d’un équilibre entre innovation et contrôle, et a averti que les États-Unis risquaient de perdre la course à l’IA face à la Chine s’ils décidaient de "surréglementer ce domaine".

Leo a exhorté le monde entier "à promouvoir le dialogue, l’étude et la recherche, afin de trouver les moyens de s’assurer que l’IA n’atteigne pas un stade où elle pourrait détruire l’humanité".

"Je pense qu’il y a suffisamment de personnes qui s’y intéressent sérieusement… mais nous devons continuer à travailler," a déclaré le pape. "Nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés et faire comme si rien n’allait se passer."