Le NYSE s'apprête à introduire des options "tout ou rien" sur les actions et les résultats des entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Laura Matthews

La Bourse de New York s'apprête à lancer un nouveau type de contrat d'options permettant aux investisseurs de parier "tout ou rien" sur le fait qu'une action ou un fonds négocié en bourse clôturera au-dessus ou en dessous d'un cours défini.

Ce lancement intervient alors que les échanges d’options et de contrats liés à des événements ont connu une forte hausse, incitant les bourses à développer de nouveaux produits destinés à la fois aux investisseurs particuliers et institutionnels à la recherche de moyens plus précis pour exprimer leurs opinions sur le marché et gérer leurs risques.

La Bourse de New York sollicite également l’autorisation de lancer un deuxième produit lié aux indicateurs de résultats des entreprises, ce qui constitue la dernière initiative en date des places boursières pour tirer parti de la demande en plein essor en matière de trading événementiel.

Les contrats d’options à rendement binaire devraient être négociés d’ici quelques jours. La gamme comprend 12 titres sous-jacents, dont Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O , Tesla

TSLA.O et le SPDR S&P 500 ETF Trust SPY.N , auxquels d’autres titres viendront s’ajouter au fil du temps.

"Nous avons constaté une croissance incroyable du marché américain des options au cours des dernières années. Lorsque l’on examine de plus près cette croissance en volume, on constate un vif intérêt pour de nouvelles méthodes de transactions ou de nouveaux produits à négocier", a déclaré Kevin Tyrrell, directeur des produits à la NYSE.

Les contrats d’options confèrent à leurs détenteurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé.

La NYSE attend également l’autorisation de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) pour les options binaires sur indicateurs clés de performance (KPI), qui rémunéreraient les investisseurs selon que l’entreprise affiche un résultat supérieur ou inférieur à un certain seuil.

Contrairement aux options sur actions traditionnelles, dont la valeur est liée à l’évolution du cours des actions, les options KPI permettraient aux investisseurs de négocier directement sur des indicateurs tels que le chiffre d’affaires net, le bénéfice par action, le chiffre d’affaires lié au cloud computing ou la production automobile.

Ces contrats de type européen, réglés en espèces, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être exercés qu’à leur échéance, rapporteraient soit 1 dollar, soit rien à l’échéance, selon que l’indicateur publié atteint ou non le niveau de levée prévu par le contrat.

Cboe Global Markets a récemment obtenu l’autorisation de proposer des contrats similaires basés sur des KPI, en partenariat avec Robinhood HOOD.O .