Le NTSB indique que Boeing a émis un avis de service en 2011 sur une pièce du MD-11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré mercredi qu'une pièce clé de l'avion cargo MD-11 d'UPS

UPS.N qui s'est écrasé en novembre dans le Kentucky, tuant 15 personnes, et qui présentait des fissures, avait fait l'objet d'une lettre de service de Boeing en 2011.

Le NTSB a déclaré que son enquête à ce jour a révélé des fissures de fatigue dans une structure de support sur le pylône gauche, qui se connecte à l'aile et au moteur de l'avion, connue sous le nom de bague de roulement. La lettre de Boeing datant de 2011 faisait état de quatre défaillances antérieures de la bague de roulement sur trois avions, mais ne considérait pas qu'il s'agissait d'un problème de sécurité des vols, a indiqué le NTSB. Le MD-11 reste cloué au sol depuis l'accident.