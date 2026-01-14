 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le NTSB indique que Boeing a émis un avis de service en 2011 sur une pièce du MD-11
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré mercredi qu'une pièce clé de l'avion cargo MD-11 d'UPS

UPS.N qui s'est écrasé en novembre dans le Kentucky, tuant 15 personnes, et qui présentait des fissures, avait fait l'objet d'une lettre de service de Boeing en 2011.

Le NTSB a déclaré que son enquête à ce jour a révélé des fissures de fatigue dans une structure de support sur le pylône gauche, qui se connecte à l'aile et au moteur de l'avion, connue sous le nom de bague de roulement. La lettre de Boeing datant de 2011 faisait état de quatre défaillances antérieures de la bague de roulement sur trois avions, mais ne considérait pas qu'il s'agissait d'un problème de sécurité des vols, a indiqué le NTSB. Le MD-11 reste cloué au sol depuis l'accident.

Valeurs associées

BOEING CO
242,575 USD NYSE -0,75%
FEDEX
313,620 USD NYSE +1,27%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
107,380 USD NYSE +0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank