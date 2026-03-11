Fiasco budgétaire à Francfort : la Banque fédérale d'Allemagne renonce à renover son siège historique et chercher un nouveau bâtiment

La Cour des comptes allemande a estimé l'an dernier que le tout aurait coûté jusqu'à 4,6 milliards d'euros, soit plus d'un million d'euros par poste de travail.

Le siège de la Bundesbank à Francfort, en Allemagne. ( AFP / ANDRE PAIN )

Icône de stabilité monétaire, la Banque fédérale d'Allemagne s'est résolue à abandonner son projet -pourtant déjà entamé- de rénovation de son siège historique et à rechercher un nouveau bâtiment à Francfort.

Une étude de rentabilité a "clairement montré que l'achat d'un bien immobilier est nettement moins coûteux que le maintien du siège de la Bundesbank à son emplacement actuel" dans un quartier du nord-ouest de la ville, a déclaré le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, dans un communiqué.

"Beaucoup de personnes -collègues actifs ou anciens, mais aussi des habitants de la ville et du pays- ont un lien avec ce bâtiment de la Bundesbank. Cette décision ne nous a donc pas été facile", a-t-il reconnu lors d'une conférence de presse. Un processus d'appel d'offres sera lancé pour l'acquisition d'un futur immeuble, en visant une conclusion dans les 18 mois, a-t-il expliqué.

Le directoire de l'institution monétaire a dû tirer un trait sur un projet architectural initial qui a viré au fiasco. Les plans initiaux de la "Buba" consistaient à rénover son immeuble construit en 1972 dans le style brutaliste, représenté par un monolithe de béton de 220 mètres de long, 54 mètres de haut et seulement 13 mètres de large, et classé depuis 2022 momument historique. A ce projet s'ajoutaient plusieurs bâtiments pour créer un campus moderne.

Un projet initial à 4,6 milliards d'euros

La Cour des comptes allemande (Bundesrechnungshof) a estimé l'an dernier que le tout aurait coûté jusqu'à 4,6 milliards d'euros, soit plus d'un million d'euros par poste de travail. En comparaison, le siège moderne construit par la Banque centrale européenne à quelques kilomètres a été inauguré en 2014 pour environ 1,4 milliard d'euros.

La Bundesbank, qui avait déjà revu ses plans d'origine avant même d'être épinglée par la Cour des comptes, avait revu largement à la baisse ses projets, pour un nouveau chiffrage à 1,6 milliards d'euros. Mais c'était visiblement encore trop.

Jusqu'à présent, la Bundesbank, dont le siège provisoire est au sein d'une tour en centre-ville, a investi près de 170 millions d'euros dans la rénovation complète de l'immeuble historique, désormais abandonnée.

Elle aura aussi moins besoin d'espace dans ses futurs locaux. Du fait de l'extension du télétravail en 2023, seuls 3.300 postes seront nécessaires au lieu des 5.000 initialement prévus.