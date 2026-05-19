Le NTSB examine des rapports faisant état de fissures sur une pièce essentielle lors d'une audience consacrée à l'accident mortel d'un avion-cargo dans le Kentucky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une mention indiquant que l'audience est en cours aux paragraphes 3 et 4) par David Shepardson

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) examine ce mardi des rapports faisant état de fissures sur une pièce essentielle, dans le cadre d’une audience de deux jours consacrée à l’accident mortel d’un avion-cargo MD-11 d’ UPS.N survenu en novembre dans le Kentucky et qui a coûté la vie à 15 personnes, dont trois membres d’équipage et 12 personnes au sol.

En janvier, le NTSB a déclaré qu'une pièce fissurée sur l'avion accidenté avait été signalée dans un rapport de Boeing

BA.N datant de 2011, qui indiquait qu'il y avait eu quatre défaillances antérieures sur trois avions différents. Le NTSB a déclaré que son enquête avait révélé des fissures de fatigue dans une structure de support du pylône gauche reliant l'aile au moteur de l'avion, connue sous le nom de « bague de roulement ».

Le NTSB a indiqué qu’une série de rapports avait fait état de fissures dans des pièces de la bague de roulement sur des MD-11 au cours de la décennie précédente. L’audience examine les exigences de conception de ces composants ainsi que la surveillance exercée par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) sur cette question au cours des deux dernières décennies.

La semaine dernière, FedEx FDX.N a déclaré avoir commencé à reprendre l'utilisation de ses avions MD-11 après que la FAA a levé l'interdiction de vol qui avait été imposée à la suite du crash mortel d'un avion-cargo d'UPS. UPS a retiré de la circulation le reste de sa flotte de MD-11, composée de plus d'une vingtaine d'avions-cargos, à la fin de l'année dernière.