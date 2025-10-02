Le NTSB et la FAA vont enquêter sur le crash de deux drones de livraison d'Amazon

Deux agences américaines ont déclaré jeudi qu'elles allaient enquêter sur la collision de deux drones de livraison Amazon Prime Air avec une grue à Tolleson, en Arizona.

Le Bureau national de la sécurité des transports et l'Administration fédérale de l'aviation ont tous deux déclaré qu'ils allaient enquêter. Amazon a déclaré en novembre 2024 qu'il avait commencé à effectuer des livraisons par drone dans la vallée ouest de la zone métropolitaine de Phoenix en Arizona à partir de son site de livraison le jour même à Tolleson.