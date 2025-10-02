 Aller au contenu principal
Le NTSB et la FAA vont enquêter sur le crash de deux drones de livraison d'Amazon
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 21:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux agences américaines ont déclaré jeudi qu'elles allaient enquêter sur la collision de deux drones de livraison Amazon Prime Air avec une grue à Tolleson, en Arizona.

Le Bureau national de la sécurité des transports et l'Administration fédérale de l'aviation ont tous deux déclaré qu'ils allaient enquêter. Amazon a déclaré en novembre 2024 qu'il avait commencé à effectuer des livraisons par drone dans la vallée ouest de la zone métropolitaine de Phoenix en Arizona à partir de son site de livraison le jour même à Tolleson.

