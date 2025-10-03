Le NTSB et la FAA enquêtent sur les collisions de deux drones de livraison d'Amazon en Arizona

Le Bureau national américain de la sécurité des transports et l'Administration fédérale de l'aviation ont déclaré jeudi qu'ils allaient enquêter sur les collisions de deux drones de livraison Amazon

AMZN.O Prime Air avec la flèche d'une grue à Tolleson, en Arizona, un jour plus tôt.

Amazon a commencé les livraisons par drone dans la West Valley de la région métropolitaine de Phoenix à partir de son site de livraison le jour même à Tolleson en novembre 2024, permettant aux clients d'acheter un article éligible pesant 5 livres (2,3 kg) ou moins et de le recevoir par drone en moins d'une heure.

Le distributeur en ligne, qui a interrompu les livraisons par drone en Arizona jeudi, a déclaré qu'elles reprendraient vendredi.

"La sécurité est notre priorité absolue, et nous avons terminé notre examen interne de cet incident et sommes convaincus qu'il n'y a pas eu de problème avec les drones ou la technologie qui les soutient", a déclaré Terrence Clark, porte-parole d'Amazon.

"Néanmoins, nous avons mis en place des processus supplémentaires tels que des inspections visuelles améliorées du paysage afin de mieux surveiller les obstacles mobiles tels que les grues", a-t-il ajouté.

Amazon s'est fixé pour objectif de livrer 500 millions de colis par an par drone d'ici à la fin de 2030.

En 2023, elle a commencé à livrer des médicaments sur ordonnance par drone en partenariat avec Amazon Pharmacy à des clients de College Station, au Texas.

En août, le ministère américain des transports a proposé de nouvelles règles pour accélérer le déploiement des drones au-delà de la ligne de mire des opérateurs, un changement clé nécessaire pour faire progresser les utilisations commerciales telles que les livraisons de colis.

"Cela va changer la façon dont les personnes et les produits se déplacent dans notre espace aérien ... il se peut donc que vous changiez la façon dont vous recevez votre colis Amazon, vous pouvez recevoir une tasse de café Starbucks à partir d'un drone", avait déclaré à l'époque le secrétaire aux transports Sean Duffy.