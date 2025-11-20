Le NTSB américain trouve des preuves de fissures de fatigue dans l'accident mortel d'un avion cargo d'UPS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le National Transportation Safety Board a déclaré jeudi avoir trouvé des preuves de fissures de fatigue dans une pièce clé de l'avion cargo MD-11 d'UPS qui s'est écrasé et qui a tué 14 personnes à Louisville, dans le Kentucky.

La majeure partie du pylône du moteur gauche, un composant structurel reliant le moteur de l'avion à l'aile ou au fuselage, était encore attachée au moteur gauche lorsque celui-ci s'est détaché de l'aile. Le NTSB a déclaré avoir trouvé des preuves de fissures de fatigue dans la patte de fixation arrière du pylône gauche. Le 8 novembre, l'administration fédérale de l'aviation a interdit le vol des avions MD-11 pendant que se poursuivaient les travaux visant à mettre en place de nouvelles procédures d'inspection des moteurs.