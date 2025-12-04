Le top 3 des actions en 2025

Bourse, trading (Crédits: Pixabay / Pexels)

L'année boursière 2025 a été portée par plusieurs tendances de fond. Entre l'accélération du réarmement européen, l'explosion de la demande en infrastructures technologiques et la course effrénée de l'investissement dans l'intelligence artificielle, certaines entreprises ont su tirer leur épingle du jeu de manière remarquable.

Découvrez trois entreprises dont les actions en Bourse ont fortement augmenté cette année.

Rheinmetall : le grand gagnant du réarmement européen

Rheinmetall s'impose comme l'un des plus grands bénéficiaires de la remontée historique des dépenses de défense en Europe. L'action, qui valait environ 500 euros au début de 2025, a dépassé les 2 000 euros en octobre avant de se stabiliser autour des 1 510 euros fin novembre, portant sa hausse annuelle à plus de 150 %. Depuis 2022, le titre affiche une progression vertigineuse de plus de 1 700 %.

Ce rallye trouve son origine dans la guerre en Ukraine, désormais entrée dans sa quatrième année, et l'exclusion de l'Europe des récents pourparlers qui ont mis en lumière la vulnérabilité du continent concernant sa propre sécurité. L'Allemagne, longtemps prudente sur les questions militaires, a lancé un plan de modernisation dépassant 500 milliards d'euros.

Acteur central du matériel militaire terrestre et premier producteur européen de munitions d'artillerie, Rheinmetall se trouve idéalement positionné pour capitaliser sur cette situation (et ses résultats financiers confirment cette dynamique). Depuis 2023, le chiffre d'affaires croît rapidement tandis que la rentabilité progresse. Le carnet de commandes atteint des niveaux record, offrant une visibilité rare et illustrant la confiance accrue des États européens dans la capacité industrielle du groupe.

Cette ascension spectaculaire s'accompagne cependant d'une importante valorisation. Mais le marché semble anticiper un cycle de réarmement durable et une position dominante pour Rheinmetall. Tant que les tensions géopolitiques resteront fortes et que les budgets de défense continueront de croître, le groupe pourrait demeurer l'une des valeurs les plus recherchées du secteur en Bourse.

Micron Technology : le grand gagnant discret du boom de l'IA

Souvent dans l'ombre des géants plus médiatisés de l'IA, Micron Technology s'est imposé comme l'un des grands bénéficiaires de l'explosion de la demande en solutions de mémoire haute performance. Spécialiste des semi-conducteurs mémoires, le groupe profite pleinement du déploiement accéléré de l'intelligence artificielle, de l'essor des centres de données et de la multiplication des appareils connectés.

Son chiffre d'affaires trimestriel a récemment atteint des records sur plusieurs trimestres, poussant l'action Micron Technology toujours plus haut. Elle est passée de 85 $ en début d'année à un plus haut historique autour des 260 $ mi-novembre avant de se stabiliser autour de 230 $ fin novembre, soit une hausse annuelle de plus de 170 %.

La hausse de sa performance financière et de son cours de Bourse (+ 240 % depuis 2023) témoigne d'un retournement du cycle des semi-conducteurs après une période difficile en 2022 où l'industrie avait souffert d'une surcapacité et d'une baisse de la demande.

Cette accélération reflète la montée en puissance du marché de la mémoire avancée, devenu crucial pour entraîner et déployer les modèles d'IA. Micron Technology gagne en pricing power grâce à la rareté et à la sophistication de ses technologies, un avantage déterminant dans un secteur cyclique.

La société reste toutefois exposée à plusieurs risques : concurrence intense, volatilité du cycle du secteur des semi-conducteurs, dépendance à des investissements industriels lourds, incertitudes géopolitiques autour de la Chine et forte valorisation des entreprises évoluant dans le domaine de l'IA.

Malgré ces défis, l'entreprise Micron Technology apparaît idéalement positionnée pour capter les mégatendances structurelles — IA, cloud, data centers, véhicules autonomes, véhicules électriques — qui devraient continuer de soutenir la demande en mémoire avancée.

Palantir Technologies : le grand gagnant du pari stratégique sur l'IA d'entreprise

Historiquement centrée sur des logiciels d'analyse pour les agences de renseignement américaines, la société Palantir Technologies s'est muée en acteur clé de l'IA d'entreprise, soutenant ainsi son cours de Bourse.

Introduite autour de 10 $ en 2020, l'action a touché un plus haut autour des 207 $ en novembre 2025 avant de revenir vers 165 $ au 27 novembre 2025, soit une progression de plus de 1 500 % depuis l'IPO et de plus de 119 % en 2025. Au-delà de l'IA, l'inclusion de l'entreprise dans le S&P 500 et le Nasdaq 100 en 2024 a marqué une étape symbolique importante, conférant à Palantir Technologies une légitimité supplémentaire et soutenant les flux de capitaux dans l'entreprise.

L'adoption rapide de sa plateforme AIP (Artificial Intelligence Platform), capable d'intégrer des modèles d'IA générative dans les opérations quotidiennes des entreprises, est au cœur de cet engouement sur les marchés. Le mix de revenus évolue également : si les contrats gouvernementaux représentent encore une part importante, la croissance la plus rapide provient désormais du segment commercial, notamment aux États-Unis.

La société bénéficie en outre de partenariats stratégiques de premier plan — avec l'armée américaine, Boeing ou encore PwC — qui renforcent la légitimité de sa technologie et élargissent son marché adressable.

Cependant, cette success story s'accompagne d'une valorisation très élevée. Cette valorisation est-elle justifiée en raison de la concurrence intense des géants du cloud et de l'IA ou du coût élevé de ses solutions ? C'est la grande question. Malgré ces risques, l'entreprise semble être l'un des paris les plus emblématiques sur l'IA d'entreprise, portée par une forte demande, une fidélité client remarquable et une position unique à l'intersection du public et du privé en tant que partenaire stratégique plutôt qu'un simple fournisseur de logiciels.