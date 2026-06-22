Le NTSB américain ouvre une enquête sur un quasi-accident entre deux avions d'American et de Delta à l'aéroport de Boston

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Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur un incident évité de justesse entre deux avions de ligne à l'aéroport Logan de Boston.

L'équipage d'un Airbus A319 de Delta Air Lines DAL.N a effectué samedi une remise des gaz alors qu'un Boeing 737-800 d'American Airlines AAL.O décollait d'une piste croisée, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), qui mène également une enquête.

Le sénateur Jerry Moran, républicain et président d’une sous-commission chargée de l’aviation, tient actuellement une audition sur les incidents évités de justesse dans le secteur aérien et a évoqué cet incident. “Il est essentiel que nous relevions les défis auxquels notre système aérien est confronté et que nous améliorions les procédures et les technologies qui garantissent la sécurité des passagers”, a déclaré Moran.