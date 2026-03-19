Le NTSB américain enquête sur un incident évité de justesse entre des avions de FedEx et d'Alaska Airlines à Newark

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(Ajout de la déclaration de FedEx, du contexte et des données de FlightRadar24 dans les paragraphes 3-6) par David Shepardson

Le National Transportation Safety Board a déclaré jeudi qu'il enquêtait sur un accident évité de justesse au cours duquel un avion d'Alaska Airlines a survolé un avion de FedEx FDX.N alors que les deux jets tentaient d'atterrir sur des pistes croisées à l'aéroport international de Newark Liberty.

La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré qu'un contrôleur aérien a demandé au vol 294 ALK.N d'Alaska Airlines , un Boeing BA.N 737, d'effectuer une remise des gaz parce que le vol 721 de FedEx, un Boeing 777, avait été autorisé à effectuer l'approche finale sur une piste sécante à l'aéroport du New Jersey, près de New York.La FAA a déclaré qu'elle enquêtait sur l'incident.

La FAA enquête sur la plupart des incidents dans l'espace aérien, tandis que le NTSB n'enquête que sur les accidents graves et évités de justesse.

L'avion d'Alaska arrivait après un vol en provenance de Portland (Oregon). Il est passé de 300 à 325 pieds d'altitude en survolant la piste sécante.

Alaska a déclaré qu'il avait reçu l'autorisation d'atterrir à Newark lorsque le contrôle aérien a émis un ordre de contournement "pour lequel nos pilotes sont hautement qualifiés"

FedEx a déclaré que son équipage suivait les instructions du contrôle aérien et qu'il avait atterri en toute sécurité sans incident à Newark.

Une série d'incidents graves évités de justesse en 2023 a incité le Congrès à organiser des auditions qui ont soulevé des questions sur les opérations de contrôle du trafic aérien de la FAA. Cela a incité la FAA à prendre des mesures pour améliorer ses opérations de contrôle du trafic aérien, qui restent à court de personnel.

En janvier 2025, une collision en vol entre un avion régional d'American Airlines et un hélicoptère de l'armée près de l'aéroport national Reagan Washington a tué 67 personnes et a de nouveau soulevé des questions sur les performances de la FAA en matière de sécurité, ce qui a incité le NTSB à formuler des dizaines de recommandations.

En début de semaine, la FAA a annoncé qu'elle interdisait le trafic d'hélicoptères à proximité des principaux aéroports fonctionnant en séparation visuelle et qu'elle demandait aux contrôleurs aériens d'utiliser des radars pour séparer les appareils .