Le nouvel ETF de WisdomTree pour investir dans l'espace

(Zonebourse.com) - WisdomTree, acteur mondial de l'innovation financière, annonce le lancement de WisdomTree Space Economy UCITS ETF (WSPC), offrant une exposition diversifiée aux sociétés qui contribuent au développement de l'économie spatiale mondiale et à sa commercialisation accrue.

L'ETF vise à répliquer la performance du prix et du rendement, avant frais et commissions, de l'indice WisdomTree Space Economy UCITS et présente un Total Expense Ratio (TER) de 0,50%. WSPC est coté aujourd'hui sur Xetra, Borsa Italiana, Euronext Paris et SIX Swiss Exchange, et sera coté sur le London Stock Exchange depuis ce vendredi.

L'indice propriétaire est conçu pour répliquer la performance des sociétés impliquées dans des activités constituant l'économie spatiale. Ces activités comprennent l'accès à l'espace et le soutien aux opérations spatiales via :

- les infrastructures de lancement, en orbite et en espace lointain ;

- la fourniture de services commerciaux et de connectivité basés sur l'espace ;

- la mise à disposition de solutions de défense visant à protéger les intérêts nationaux dans l'espace et par le biais de l'espace ;

- ainsi que le développement de technologies émergentes axées sur l'espace ou rendues possibles par l'espace.

WisdomTree Space Economy UCITS ETF offre une exposition à l'économie spatiale à travers quatre grands secteurs : lancements et infrastructures, espace commercial, espace de défense et technologies émergentes.

L'indice sélectionne et pondère les sociétés en fonction de leur pertinence pour l'économie spatiale, en appliquant un cadre propriétaire qui combine une notation thématique et une notation au niveau de l'entreprise afin de privilégier les sociétés et les secteurs les plus pertinents pour le développement et la commercialisation futurs du secteur.

Cette approche vise à offrir une exposition dynamique et tournée vers l'avenir, avec un rééquilibrage trimestriel permettant au portefeuille de rester aligné sur les opportunités les plus pertinentes à mesure que le thème évolue.

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