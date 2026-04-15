Le nouvel appareil de l'US Army a été baptisé "Cheyenne II"
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:27
L'armée des Etats-Unis annonce que son futur appareil multi-rôle MV-75, développé dans le cadre du programme FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft), portera le nom "Cheyenne II". Présenté lors de la conférence annuelle de l'Army Aviation Association of America, cet aéronef est censé combiner la polyvalence d'un hélicoptère et la vitesse d'un avion.
Capable de voler deux fois plus vite et deux fois plus loin que les appareils actuels, le MV-75 vise à renforcer significativement la portée opérationnelle et la survivabilité des missions. Doté d'une architecture ouverte modulaire et de technologies avancées comme le pilotage électrique (fly-by-wire) et l'autonomie, il est conçu pour évoluer dans le temps.
Le choix du nom fait suite à l'évaluation de plus de 500 propositions et rend hommage aux tribus Cheyenne, reconnues pour leur résilience et leur adaptabilité. Il fait également écho au programme AH-56 Cheyenne des années 1960, symbole d'innovation malgré son abandon.
A lire aussi
-
L'Etat français en tant qu'actionnaire de Stellantis doit imposer la production d'un véhicule dans l'usine de Poissy (Yvelines) alors que le constructeur automobile a annoncé la veille son intention d'arrêter l'assemblage de voitures neuves sur le site, a dit ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ... Lire la suite
-
Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer