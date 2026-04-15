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Le nouvel appareil de l'US Army a été baptisé "Cheyenne II"
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:27

Le Pentagone officialise le nom de son futur appareil d'assaut à long rayon d'action, conçu pour transformer les capacités opérationnelles des forces armées.

L'armée des Etats-Unis annonce que son futur appareil multi-rôle MV-75, développé dans le cadre du programme FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft), portera le nom "Cheyenne II". Présenté lors de la conférence annuelle de l'Army Aviation Association of America, cet aéronef est censé combiner la polyvalence d'un hélicoptère et la vitesse d'un avion.

Capable de voler deux fois plus vite et deux fois plus loin que les appareils actuels, le MV-75 vise à renforcer significativement la portée opérationnelle et la survivabilité des missions. Doté d'une architecture ouverte modulaire et de technologies avancées comme le pilotage électrique (fly-by-wire) et l'autonomie, il est conçu pour évoluer dans le temps.

Le choix du nom fait suite à l'évaluation de plus de 500 propositions et rend hommage aux tribus Cheyenne, reconnues pour leur résilience et leur adaptabilité. Il fait également écho au programme AH-56 Cheyenne des années 1960, symbole d'innovation malgré son abandon.

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