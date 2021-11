Le nouvel Allspring (ex-Wells Fargo AM) débute officiellement ses activités

(NEWSManagers.com) - C'est effectif depuis ce 1er novembre. L'ancien Wells Fargo Asset Management, racheté en février par les sociétés de capital investissement GTCR et Reverence Capital Partners, agit depuis lundi sous le nom d'Allspring Global Investments, l'opération de rachat ayant été bouclée juridiquement. La société est dotée de 587 milliards* de dollars d'actifs et 1.400 salariés dont 480 gérants, dispose de 18 bureaux dans le monde et prévoit d'installer son siège à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle est dirigée par Joseph A. Sullivan.

" Nous allons investir de manière significative dans l'entreprise pour développer des domaines stratégiques, notamment sa plateforme technologique, son réseau de distribution et l'empreinte internationale de l'entreprise" commentent dans un communiqué Collin Roche, co-CEO et Managing Director de GTCR, et Milton Berlinski, co-fondateur et Managing Partner de Reverence Capital.

Outre la participation majoritaire de GTCR et Reverence Capital dans Allspring, la direction, les gérants de portefeuilles et les employés d'Allspring détiennent désormais une part importante des participations de la société, tandis que Wells Fargo & Co. détiendra une participation passive de 9,9 % et continuera à être un client et un partenaire de distribution important pour Allspring, ajoute le communiqué.

Il précise par ailleurs que l'activité de fiducie de Wells Fargo reste encore à être transférée de Wells Fargo dans le cadre de la transaction, sous réserve des conditions de clôture habituelles, et devrait être clôturée au début du deuxième trimestre de 2022.

*Au 30 septembre 2021, les actifs sous gestion comprennent 93 milliards de dollars de Galliard Capital Management, un conseiller en investissement qui ne fait pas partie d'Allspring.