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Le nouvel algorithme de compression de Google accroît la pression sur les fabricants de puces européens
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 12:43

26 mars - ** Les actions des sociétés européennes de semi-conducteurs chutent après que Google GOOGL.O a révélé un nouvel algorithme de compression , TurboQuant, qui, selon lui, aide les systèmes d'intelligence artificielle à utiliser beaucoup moins de mémoire sans nuire aux performances ** Je pense qu'en plus de la faiblesse générale du marché , les commentaires de Google... (ont mis) une pression supplémentaire sur les semi-conducteurs", déclare Marc Hesselink d'ING

** L'indice STOXX Europe Technology .SX8P chute de 2,2 %, parmi les plus mauvaises performances de l'indice plus large STOXX 600 .STOXX , qui est en baisse de 1 %

** M. Hesselink ajoute qu'il pourrait toutefois être positif pour l'ensemble du marché que l'offre et la demande de mémoire soient un peu plus équilibrées, compte tenu de l'offre limitée

** Il ne pense pas que cela ait un impact sur les plans d'investissement à long terme dans les mémoires

** ASML ASML.AS , AT & S ATSV.VI et Aixtron AIXGn.DE chutent entre 3% et 3,3%, tandis que ams OSRAM AMS.S , Melexis MLXS.BR , Jenoptik JENGn.DE et Mersen CBLP.PA sont en baisse entre 1,8% et 3%

** Siltronic WAFGn.DE ASMI ASMI.AS et Infineon IFXGn.DE sont en baisse de 1,5 %, 2,3 % et 2,7 %, respectivement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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