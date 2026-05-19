Le nouveau Premier ministre hongrois en Pologne pour sa première visite à l'étranger

par Barbara Erling et Gergely Szakacs

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar entame mardi une visite de deux jours en Pologne, son premier déplacement à l'étranger depuis son entrée en fonction et un voyage chargé de symboles pour le nouveau dirigeant qui cherche à ramener son pays dans le giron de l'Europe.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, que Peter Magyar rencontrera mercredi, a mené une coalition pro-européenne au pouvoir en Pologne en 2023, rétablissant les liens avec Bruxelles et débloquant des milliards de dollars de fonds gelés en raison de préoccupations liées à l'État de droit.

Peter Magyar entend s'inspirer de son homologue polonais après sa victoire écrasante aux élections législatives hongroises en avril face à Viktor Orban qui était au pouvoir depuis 2010. Donald Tusk avait alors salué un changement de cap politique rompant avec le nationalisme eurosceptique.

Les relations entre Varsovie et Budapest s'étaient détériorées jusqu'à devenir hostiles, Donald Tusk et Viktor Orban s'affrontant sur l'Ukraine et la proximité du dirigeant hongrois avec Moscou.

"Il est très clair qu’ils (Peter Magyar et Donald Tusk)souhaitent rétablir des relations de très bon niveau avec la Pologne", a déclaré un responsable du gouvernement polonais, se félicitant de "gestes marquant un retour aux meilleures traditions de liens bilatéraux solides".

La visite de Peter Magyar le mènera de Cracovie, dans le Sud, à la ville portuaire de Gdansk, sur la Baltique, en passant par la capitale Varsovie, dans le centre du pays.

Peter Magyar a déclaré lundi qu’il se rendrait en train à Varsovie mardi soir sur "une ligne à grande vitesse construite grâce à des fonds européens – par la 'méchante Bruxelles'", faisant allusion à la rhétorique anti-UE de Viktor Orban.

Le nouveau Premier ministre hongrois a expliqué que sa volonté de tester le réseau ferroviaire polonais s’inscrivait dans le cadre d’un projet visant à construire à terme une liaison à grande vitesse entre Varsovie et Budapest.

L'ÉNERGIE À L'ORDRE DU JOUR

Peter Magyar sera accompagné d’une délégation de ministres, dont la ministre des Affaires étrangères Anita Orban, le ministre de l’Économie et de l’Énergie Istvan Kapitany, le ministre des Transports et de l’Investissement David Vitezy et le ministre de la Défense Romulusz Ruszin-Szendi.

"Les domaines de responsabilité des ministres participants déterminent naturellement l’orientation des discussions", a déclaré Peter Magyar.

Peter Magyar s'est engagé à mettre fin à la dépendance de la Hongrie vis-à-vis de l'énergie russe d'ici 2035. La question de l'énergie sera à l'ordre du jour de sa visite.

"Il s’agit d’une question prioritaire pour les deux pays, la crise pétrolière constituant un défi majeur", a déclaré Peter Magyar.

La Pologne prévoit de conférer à Budapest un accès au GNL américain via un nouveau terminal à Gdansk qui devrait entrer en service en 2028, a indiqué une source au fait du dossier.

Varsovie compte également de discuter du soutien à l’Ukraine, ainsi que du futur cadre de coopération au sein du groupe de Visegrad, qui regroupe Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, ont indiqué des responsables.

Le gouvernement hongrois souhaite obtenir le soutien de la Pologne dans les négociations visant à débloquer les fonds de l'UE, les deux pays ayant connu des différends similaires en matière d'État de droit.

"La décision n’a pas encore été prise et sera clairement de nature politique autant que procédurale, c’est pourquoi ce soutien est crucial pour Budapest", souligne Wojciech Przybylski, du groupe de réflexion Visegrad Insight.

(Rédigé par Barbara Erling et Marek Strzelecki à Varsovie, Gergely Szakacs à Budapest, avec la contribution d'Alan Charlish ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)