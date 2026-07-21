Le nouveau Premier ministre britannique remporte une première victoire dans le domaine de la défense grâce à un accord avec le Canada sur des avions de chasse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires du directeur général de Rolls-Royce, de déclarations d'Emirates, de détails sur le Boeing T-7, des tensions entre Airbus et Boeing, ainsi que des commandes)

* Le Canada est invité à rejoindre le GCAP en tant qu’observateur

* Le statut d'observateur n'implique aucun engagement financier

* Le Canada pourrait adhérer de manière plus officielle ultérieurement

* Les actions de BAE Systems et Babcock en hausse mardi

par Sarah Young, Tim Hepher et Joanna Plucinska

Le nouveau gouvernement britannique a remporté mardi une première victoire en matière de défense, le Canada ayant rejoint le programme GCAP de d’avions de chasse dont le lancement avait été retardé, dans le cadre d’une initiative plus large des alliés européens visant à réduire leur dépendance vis-à-vis des armes et des technologies militaires américaines. Cette décision coïncide avec le salon aéronautique de Farnborough, le rendez-vous incontournable de l’industrie aérospatiale et de la défense, alors que les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient stimulent la demande d’équipements allant des drones de combat et des missiles intercepteurs aux logiciels militaires basés sur l’intelligence artificielle. Le salon coïncide avec les premiers jours au pouvoir du nouveau Premier ministre Andy Burnham. Ce dernier a nommé John Healey , partisan d’une augmentation du budget de la défense britannique, au poste de ministre des Finances, tout en confiant le portefeuille de la Défense au ministre de la Santé , Wes Streeting. Ces nominations ont stimulé mardi les actions des entreprises britanniques des secteurs de la défense et de l’érospatiale , les marchés pariant que ces sociétés bénéficieraient de la volonté du nouveau gouvernement de renforcer la préparation de la Grande-Bretagne à la guerre.

"Je me réjouis de travailler avec lui dans ses nouvelles fonctions", a déclaré mardi aux journalistes présents au salon Tufan Erginbilgic, directeur général de Rolls-Royce RR.L , en référence à John Healey. "Il comprend Rolls-Royce et nos priorités, et il sait à quel point nous contribuons au pays."

La première annonce du nouveau gouvernement concernant ses partenaires étrangers a porté sur le Global Combat Air Programme, le chasseur furtif développé conjointement par la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon. Le Canada s’est joint au programme en tant qu’observateur , marquant ainsi le premier élargissement au-delà des membres fondateurs. BAE Systems BAES.L , Boeing BA.N et Saab SAABb.ST ont également signé un accord visant à renforcer leur partenariat afin de proposer à la Grande-Bretagne un nouvel avion d’entraînement au pilotage de chasseurs à réaction, basé sur le système T-7 de Boeing, alors que le pays cherche à remplacer sa flotte vieillissante de Hawk.

LA NOMINATION DU MINISTRE DES FINANCES ENVOIE UN SIGNAL POSITIF AU SECTEUR

M. Healey avait auparavant passé des mois à faire pression sur l’ancien Premier ministre pour qu’il définisse une feuille de route visant à consacrer 3 % du PIB à la défense d’ici 2030, au lieu des 2,68 % finalement prévus par le gouvernement dans son budget.

"En tant que ministre de la Défense, John Healey a défendu les entreprises britanniques, reconnaissant la contribution du secteur de la défense à la croissance et à la sécurité nationale", a déclaré Charles Woodburn, directeur général de BAE Systems.

Le Canada devient un partenaire de plus en plus important pour les pays européens en matière de défense, alors qu’il cherche à diversifier ses dépenses de défense en s’affranchissant des États-Unis et à nouer des liens plus étroits sur le continent.

Son statut d’observateur n’impliquera aucun engagement financier, mais le Canada pourrait rejoindre le programme de manière plus officielle à l’avenir, en participant aux coûts de développement, qui s’élèvent à un milliard de dollars, et en commandant éventuellement ces avions.

Les entreprises du secteur de la défense représentaient la moitié des 1 600 exposants – un chiffre record – présents au salon cette année, soulignant un changement par rapport à la domination habituelle de l’aviation commerciale et reflétant la manière dont les conflits ont redéfini les priorités en matière de dépenses.

LES RETARDS SUR LES AVIONS ET LES MOTEURS SUSCITENT LES CRITIQUES DES COMPAGNIES AÉRIENNES

Du côté commercial, les constructeurs aéronautiques Boeing et son homologue européen Airbus AIR.PA ont annoncé des centaines de commandes d’avions lors du salon, malgré certaines tensions liées aux retards et aux goulots d’étranglement du secteur qui ont affecté certaines compagnies aériennes.

Reuters a également rapporté que Boeing avait demandé au gouvernement américain de faire pression sur l’Union européenne pour qu’elle fasse preuve de transparence concernant un programme de prêts de 3 milliards d’euros (3,43 milliards de dollars) accordé à Airbus, ravivant ainsi les tensions commerciales après que les deux parties eurent prolongé une trêve tarifaire sur les subventions aux avions.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré mardi à CNBC que l’USTR examinait ce prêt "de très près".

"Nous ne pouvons accepter une situation où certaines entreprises ne sont pas tenues de fonctionner selon les règles du marché, alors que Boeing doit opérer et rivaliser avec un Airbus bénéficiant de prêts déloyaux", a déclaré M. Greer.

Le président d’Emirates, Tim Clark, a également critiqué les constructeurs d’avions et de moteurs, indiquant qu’il s’attendait à ce que le 777-9, l’avion gros-porteur de Boeing dont la livraison a été retardée, soit livré au deuxième trimestre de l’année prochaine, alors qu’il se rapproche de la certification.

"Nous aurions dû les recevoir en avril 2020... donc si nous les obtenons au deuxième trimestre 2027, c’est un peu tiré par les cheveux, quelles que soient les circonstances", a-t-il déclaré, ajoutant que ces retards faisaient courir à l’avion le risque d’être dépassé par la technologie avant même sa livraison.

"À un moment donné, il faut savoir mettre un terme à tout ça."

L’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a déclaré lundi à Reuters qu’elle s’attendait à ce que l’appareil soit certifié à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.