Le nouveau pipeline des Émirats arabes unis contournant le détroit d'Ormuz est désormais achevé à 50%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de l'ADNOC des Émirats arabes unis, Sultan Al Jaber, a déclaré mercredi que le pays avait avancé en 2025 dans la mise en œuvre de son projet de construction d'un nouvel oléoduc destiné à contourner le détroit d'Ormuz, et que ce projet était désormais achevé à 50 %.