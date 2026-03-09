Le nouveau médicament de Pfizer contre la dermatite atopique connaît un succès à mi-parcours ; les actions sont en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Pfizer PFE.N déclare que son anticorps expérimental, le tilrekimig, a atténué les symptômes de la dermatite atopique, une affection chronique de la peau qui provoque des démangeaisons, dans une étude à mi-parcours

** Cependant, les actions du fabricant de médicaments chutent de 1,15 % à 26,74 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que l'anticorps a aidé plus de patients à atteindre une amélioration de 75 % par rapport au placebo après 16 semaines, et qu'il a été bien toléré

** PFE prévoit de commencer des essais de phase avancée pour le médicament plus tard cette année et le teste également pour l'asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique

** Les actions ont augmenté de 8,6 % depuis le début de l'année; elles ont chuté d'environ 6 % en 2025