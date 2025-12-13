Le nouveau jet Air Force One du président américain, construit par Boeing, est à nouveau retardé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Précision concernant la source: l'armée de l'air, ajout d'un commentaire de Boeing et d'informations sur les retards)

L'armée de l'air américaine a annoncé vendredi que la livraison du premier des deux nouveaux avions Air Force One de Boeing BA.N a été reportée d'une année supplémentaire, à la mi-2028, le plus récent d'une série de retards.

Le programme Air Force One, qui prévoit la transformation de deux avions 747-8 en jets spécialisés équipés de systèmes de communication et de défense avancés pour constituer la prochaine génération de transport aérien présidentiel américain, accuserait quatre ans de retard sur le calendrier, avec une livraison en 2028.

Boeing a déclaré qu'il progressait sur le programme. "Notre objectif est de livrer deux avions Air Force One exceptionnels pour le pays."

À la mi-février, Trump a exprimé son mécontentement à l'égard de Boeing, mais a exclu le rival européen Airbus comme solution de rechange. À peu près au même moment, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré qu'Elon Musk, conseiller de Trump, "nous aidait beaucoup" à gérer la livraison de l'avion présidentiel. Le gouvernement a récemment fait appel à l'entreprise de défense L3Harris Technologies LHX.N pour moderniser un Boeing 747 anciennement utilisé par le gouvernement qatari afin de l'utiliser comme Air Force One intérimaire.