Le nouveau fonds actions d'EdRAM mise sur l'innovation technologique

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management a ajouté un nouveau compartiment à sa Sicav française EdR Sicav, a appris NewsManagers. Ce nouveau fonds, baptisé Tech Equities et lancé le 29 juin, investit dans des sociétés des marchés actions internationaux dont l' innovation technologique est au cœur de l' activité. Il vise à surperformer son indice, le MSCI ACWI Information Technology NR Index en euros, sur une période minimum de cinq ans et une exposition aux marchés actions internationaux comprise entre 60% et 100%. Sa gestion a été confiée au tandem formé par Jacques-Aurélien Marcireau et Ariane Hayate.

La documentation du fonds, consultée par NewsManagers, stipule que l'exposition aux sociétés françaises et/ou européennes formera au moins 15% de l' actif net à la création du portefeuille, pour ensuite atteindre un minimum de 30% à partir de la troisième année de vie du portefeuille puis de 50% à compter de la cinquième année.

" La stratégie a en effet pour objectif final d' accompagner l' innovation technologique des entreprises françaises et/ou européennes dans le temps et en fonction de la profondeur du marché mentionné. Le processus d' investissement commence par l' identification de thèmes d' innovation technologique qui permettent de nouveaux produits, activités ou services, et qui ont une influence impact sur l' écosystème technologique. Ces thèmes sont notamment (mais de façon non-exhaustive) l' informatique en nuage (" cloud " ), l' intelligence artificielle et l' analyse des données, l' automatisation et la robotique, ou l' internet des objets," indique le prospectus. D'autres secteurs dont ceux de l' industrie (la robotique), des services de communication (les réseaux sociaux), ou encore la santé (l'analyse du génome) pourront aussi être investis.

Les investissements du fonds dans les titres cotés à Shanghai et Shenzhen sont limités à 20% de l'actif net. De plus, l'exposition du fonds aux marchés actions des pays émergents pourra atteindre jusqu'à 85% de son actif net lors des deux premières années de vie du portefeuille, jusqu' à 70% de son actif net lors des deux années suivantes et jusqu' à 50% de son actif net à partir de la cinquième année de vie du portefeuille.