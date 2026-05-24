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Le nouveau film "Star Wars" de Disney devrait rapporter 165 millions de dollars dans le monde
information fournie par Reuters 24/05/2026 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nouveau film "Star Wars", intitulé "The Mandalorian and Grogu", devrait clôturer le week-end du Memorial Day aux États-Unis avec environ 165 millions de dollars de recettes mondiales, a annoncé dimanche le distributeur Walt Disney DIS.N .

Environ 102 millions de dollars de ce total proviendront des États-Unis et du Canada, a précisé Disney. Le total national dépasse les prévisions d'avant le week-end, mais il s'agit du plus faible démarrage pour un film "Star Wars" sorti par Disney.

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