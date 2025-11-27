Le nouveau directeur général de Remy vise la croissance après que les réductions de coûts ont atténué la baisse des bénéfices

Les bénéfices de Remy au premier semestre chutent de 13,6 %, moins que prévu

Marilly promet une croissance au second semestre et affirme que "le pire est passé" aux États-Unis.

Le plan de redressement comprend des changements de prix et une révision du portefeuille

Les actions augmentent initialement de 6 % et restent en hausse de plus de 2 % à 1115 GMT

Le nouveau directeur général de Remy Cointreau RCOP.PA a présenté jeudi une série de changements stratégiques, notamment une baisse des prix pour vendre plus de cognac, et a déclaré que le pire était passé pour le fabricant français de spiritueux en difficulté sur son marché clé, les États-Unis.

Le fabricant de cognac Remy Martin et de liqueur Cointreau a déclaré que son bénéfice d'exploitation du premier semestre avait baissé moins que prévu, et le directeur général Franck Marilly a promis un retour à la croissance au second semestre.

Il a également présenté un plan qui met l'accent sur la relance des volumes plutôt que sur la préservation des bénéfices par des prix élevés.

Les actions de Remy ont augmenté de 6 % avant de se replier pour s'établir à 39,06 euros à 1115 GMT, soit une hausse de 2,5 %.

L'action s'est effondrée depuis 2023, perdant plus de 70 % de sa valeur après des années de forte baisse des ventes, des réductions répétées des prévisions de ventes et l'abandon des objectifs de ventes pour 2030 en raison du ralentissement de ses principaux marchés aux États-Unis et en Chine.

LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÈRE

Franck Marilly a déclaré que les six premiers mois avaient été difficiles, mais qu'ils marquaient le "début d'une nouvelle ère" pour Remy.

"Il est clair qu'une transformation est nécessaire", a-t-il déclaré aux investisseurs lors de sa première présentation de résultats depuis sa prise de fonction en juin, en décrivant un plan de croissance qui, selon lui, sera concrétisé l'année prochaine.

Il a déclaré que Remy avait été trop dogmatique en matière de prix sur le marché clé des États-Unis en particulier, où des consommateurs aux moyens limités se sont détournés du cognac, et en particulier des marques de Remy, à mesure que les rivaux le vendaient moins cher.

Bien que le pire soit passé aux États-Unis, Franck Marilly a déclaré que Remy continuerait à baisser ses prix, même si cela devait nuire à sa marge bénéficiaire, ajoutant que la relance des volumes était la priorité numéro un et que même de petits changements pouvaient faire la différence.

Remy cherchera également à améliorer la génération de trésorerie, notamment en revoyant son portefeuille de marques, en rendant les dépenses de publicité et de promotion plus efficaces et en développant de nouveaux marchés, a-t-il déclaré.

Laurence Whyatt, analyste chez Barclays, a déclaré qu'il était clair que la direction de Remy souhaitait élargir son attrait en ciblant une population plus large et les marchés émergents.

Cependant, cela soulève des questions sur le positionnement de la marque Remy, a déclaré Laurence Whyatt, ajoutant: "Dans l'ensemble, nous pensons que cela indique que les marges brutes seront sous pression à l'avenir".