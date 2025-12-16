Le nouveau directeur général de Kraft Heinz déclare qu'il se réserve le droit d'améliorer la scission

(Plus de citations du directeur général) par Jessica DiNapoli

Le nouveau directeur général de Kraft Heinz KHC.O , Steve Cahillane, qui a précédemment dirigé le fabricant de céréales Kellogg, a déclaré dans une interview accordée à Reuters qu'il se "réserve le droit" d'améliorer le projet de scission du fabricant de ketchup et qu'il tiendrait compte des critiques formulées à l'encontre de ce projet.

"Nous nous réservons le droit d'améliorer les plans en les étudiant et en discutant avec toutes les parties concernées", a déclaré M. Cahillane, qui a supervisé la scission de Kellogg Co en deux entreprises distinctes, l'une spécialisée dans les céréales et l'autre dans les en-cas, qui ont toutes deux été rachetées par la suite.

Au début de l'automne, Kraft Heinz a annoncé son projet de scission en une division condiments et pâtes à tartiner à croissance plus rapide et une unité épicerie. Les investisseurs ont toutefois mal réagi, les actions de la société ayant chuté de12 % par rapport à la veille de l'annonce en septembre.

Certains analystes et investisseurs de Wall Street se sont interrogés sur les choix opérés par l'entreprise en répartissant son vaste portefeuille de marques - du ketchup Heinz au Jell-O en passant par la charcuterie Oscar Mayer - entre les deux sociétés.

Par exemple, certains analystes se sont demandé s'il était judicieux d'inclure les macaronis au fromage de Kraft , qui ont vu leur part de marché diminuer, dans l'unité des condiments que M. Cahillane devrait diriger après la séparation, plus tard l'année prochaine.

"J'ai entendu les critiques, je les écouterai et nous prendrons une décision", a déclaré M. Cahillane.

Le dirigeant de 60 ans, qui a également occupé des postes de direction chez Coca-Cola KO.N , a reconnu que la valorisation boursière de l'entreprise était inférieure à celle de ses rivaux.

"(Kraft Heinz) se négocie à un prix inférieur parce qu'il n'y a pas de croissance organique", a-t-il déclaré. "La clé de la fixation de votre évaluation et de l'expansion du multiple est une bonne croissance organique grâce à l'innovation."

M. Cahillane a déclaré vouloir inciter les consommateurs à acheter davantage de produits Kraft Heinz - et à les acheter plus souvent -pourstimuler la croissance organique.

Il a indiqué que les frites étaient la première utilisation du ketchup, mais il a ajouté qu'il existait d'autres possibilités d'utilisation du condiment. Kraft Heinz pourrait également élargir le nombre d'arômes du fromage à la crème Philadelphia, a-t-il ajouté.

M . Cahillane rejoindrala société le 1er janvier, tandis que l'actuel directeur général Carlos Abrams-Rivera occupera un rôle de conseiller jusqu'au 6 mars, a déclaré Kraft Heinz mardi.