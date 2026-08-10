Le nouveau directeur général de ConocoPhillips hérite d'un engagement de 7 milliards de dollars de flux de trésorerie lié à un projet pétrolier en Alaska

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* ConocoPhillips vise une croissance de 7 milliards de dollars de son flux de trésorerie disponible d'ici 2029

* Un projet pétrolier coûteux en Alaska représente une part importante du plan de croissance du flux de trésorerie disponible

* Selon un analyste, le récent retard de l'action par rapport à Exxon et Chevron s'explique par des dépenses importantes

par Sheila Dang

Andy O'Brien succédera le mois prochain à Ryan Lance, directeur général de longue date de ConocoPhillips COP.N , et héritera d'un projet pétrolier majeur en Alaska à mener à bien, de coûts à maîtriser et d'un cours de l'action qui a récemment sous-performé ses concurrents, ont déclaré des analystes et des investisseurs. La plus grande société indépendante d’exploration et de production pétrolière des États-Unis a annoncé jeudi ce plan de succession, parallèlement à la publication de son plus gros bénéfice net trimestriel depuis 2022, porté par la hausse des prix du brut due à la guerre en Iran. O’Brien, actuellement directeur financier et employé de longue date de l’entreprise (près de 30 ans), prendra ses fonctions le 1er septembre, lorsque Lance quittera son poste de directeur général, qu’il occupe depuis 14 ans, pour devenir président exécutif.

Le moment choisi pour cette nomination a surpris certains analystes, ConocoPhillips étant à mi-parcours d’un plan pluriannuel visant à augmenter de 7 milliards de dollars son flux de trésorerie disponible d’ici 2029.

Selon les analystes, la réalisation de cet objectif dépend de la finalisation par l’entreprise du coûteux projet pétrolier Willow en Alaska. ConocoPhillips est également confrontée à des perturbations sur deux grands projets d’extension de gaz naturel liquéfié au Qatar, liées au conflit au Moyen-Orient.

« Il a fort à faire et les investisseurs pourraient se montrer un peu critiques si les choses ne se déroulent pas sans heurts », a déclaré Scott Hanold, directeur général chez RBC Capital Markets. Les actionnaires ont accordé une grande confiance à Lance, et O'Brien devra répondre à leurs attentes élevées, a-t-il ajouté.

Interrogé sur cette succession, un porte-parole de ConocoPhillips a renvoyé à la conférence téléphonique sur les résultats de jeudi, au cours de laquelle M. O’Brien a déclaré que sa priorité était d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise.

« Nous devons mener à bien nos grands projets et notre programme de réduction des coûts, qui sont à la base du redressement de notre flux de trésorerie disponible de 7 milliards de dollars — et qui est en bonne voie », a déclaré M. O’Brien. « Ce sera en quelque sorte notre priorité absolue, pour l’équipe et pour moi-même. »

Lance a déclaré jeudi qu’il estimait que l’entreprise se trouvait dans sa position la plus solide. « Et je ne partirais pas si je ne pensais pas que c’était le cas. »

CONOCOPHILLIPS A RÉCEMMENT SOUS-PERFORMÉ PAR RAPPORT À SES CONCURRENTS

L'action de ConocoPhillips a surperformé ses concurrents pendant le mandat de Lance depuis 2012, ne se classant derrière qu'EOG Resources.

Au cours des trois dernières années, cependant, les actions de l’entreprise ont sous-performé celles d’ExxonMobil et de Chevron. M. Hanold a expliqué que les dépenses importantes engagées pour générer des flux de trésorerie disponibles pourraient en être la cause, les investisseurs attendant de voir les résultats avant d’acheter les actions. En 2023, ConocoPhillips a donné son feu vert au projet Willow, qui devrait produire 600 millions de barils sur toute sa durée de vie depuis la région reculée du versant nord de l’Alaska. L’année dernière, la société a revu à la hausse le coût estimé du projet , le portant à 9 milliards de dollars — soit une augmentation de 1,5 milliard de dollars par rapport à ses prévisions précédentes — en raison de la hausse de l’inflation et des coûts liés à la chaîne d’approvisionnement.

Le projet Willow représente près de 75 % du plan de croissance des flux de trésorerie disponibles de ConocoPhillips, ce qui rend son achèvement essentiel, a écrit vendredi Betty Jiang, analyste chez Barclays, dans une note. La société prévoit de démarrer la production en 2029.

ConocoPhillips a également procédé à des réductions de coûts. L’année dernière, elle a annoncé qu’elle allait licencier jusqu’à 25 % de ses effectifs mondiaux.

M. Lance avait alors déclaré à ses collaborateurs que l’entreprise avait pris du retard sur ses concurrents et qu’elle devait se rationaliser et maîtriser ses coûts, qui avaient augmenté de 2 dollars par baril en trois ans.

Le secteur pétrolier devrait connaître une consolidation accrue au cours des prochaines années, les producteurs cherchant à gagner en taille. ConocoPhillips pourrait se sentir contrainte de procéder à une nouvelle acquisition, a déclaré Bill Smead, directeur des investissements chez Smead Capital Management, qui détient environ 220 millions de dollars d’actions de la société selon les données de LSEG.

« C’est une dynamique à laquelle ce nouveau directeur général devra faire face », a déclaré M. Smead.