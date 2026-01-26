Le nouveau directeur général d'Airbus Commercial met l'accent sur la production et soutient un A220 plus grand

Le nouveau directeur général de la construction aéronautique d'Airbus fait sa première apparition lors d'un événement financier

L'ancien patron de MTU, M. Wagner, déclare que la priorité absolue est d'atténuer les problèmes de production

Wagner exprime son soutien à une version plus grande de l'A220

Les dirigeants du secteur du leasing augmentent la pression pour que les avions soient livrés à temps

Le nouveau directeur général de la division jets d'Airbus AIR.PA s'est engagé lundi à se concentrer sur l'augmentation de la production de modèles tels que le gros porteur A350, et a semblé soutenir une version plus grande de l'avion régional A220.

"L'ensemble de l'écosystème est sous pression", a déclaré Lars Wagner à la conférence Airline Economics, lors de sa première apparition publique depuis son arrivée à la tête de l'unité centrale d'Airbus le 1er janvier.

"La façon dont je vois les choses actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes que nous devons résoudre pour gérer la montée en puissance", a déclaré M. Wagner. Airbus a du mal à atteindre une production mensuelle de 75 avions à fuselage étroit et augmente lentement la production de gros porteurs.

M. Wagner a indiqué que son deuxième objectif principal serait d'examiner les technologies concurrentes en matière de moteurs et de trouver un équilibre entre les économies de carburant et la durabilité pour la prochaine génération d'avions à fuselage étroit qui sera développée au cours de la prochaine décennie.

Les compagnies aériennes affirment que les fabricants de moteurs ont tenu leurs promesses en matière de réduction de la consommation de carburant au détriment d'une usure accrue, ce qui entraîne des goulets d'étranglement au niveau de la maintenance.

"Je pense que nous devons d'abord résoudre la question de la durabilité", a déclaré M. Wagner.

L 'ancien directeur du fabricant allemand de moteurs MTU Aero Engines MTXGn.DE a échangé ses points de vue sur scène avec le directeur général d'Air Lease Corp AL.N , John Plueger, qui s'est plaint que le plus grand casse-tête était la livraison des avions.

A220 NOD

Lors d'un échange inhabituellementpublic, M. Wagner a demandé au vétéran du secteur du leasing ce que les acheteurs souhaiteraient voir se produire à l'avenir.

M. Plueger a déclaré qu'il voyait un rôle pour une version plus grande de l'avion régional A220, dont on parle beaucoup, ce qui a incité M. Wagner à répondre "moi aussi".

Le directeur du plus grand bailleur du monde, AerCap

AER.N , a déclaré plus tôt à Reuters qu'il ne voyait pas de demande pour un tel avion et qu'Airbus devrait se concentrer sur les performances de l'usine."

M. Wagner a semblé s'efforcer d'écouter le public financier de Dublin, puissant et souvent critique, mais il a évité de s'engager sur une stratégie spécifique.

"En toute humilité, j'ai pris mes fonctions il y a quatre semaines", a-t-il déclaré.

Interrogé sur le message qu'il adressait à son nouveau fournisseur, Peter Barrett, directeur général de SMBC Aviation, a déclaré: "Je pense que la livraison, je le lui ai dit en privé et je suis heureux de le dire publiquement"

Airbus et Boeing BA.N se sont tous deux améliorés "mais ne sont pas encore au point", a-t-il dit à Reuters.

"Nous comprenons tous les défis que COVID a posés... mais en fin de compte, nous passons des contrats sur plusieurs années pour des équipements d'une valeur de plusieurs milliards de dollars et nous avons besoin de prévisibilité et de performance"