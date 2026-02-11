Le nouveau directeur financier de Citi voit la croissance des cartes de crédit, mais prévient que le plafonnement des taux d'intérêt nuirait à l'économie américaine

(Ajouter des détails tout au long du document) par Prakhar Srivastava et Tatiana Bautzer

Le directeur financier entrant de Citigroup C.N , Gonzalo Luchetti, a déclaré mercredi qu'il voyait une croissance continue dans le secteur des cartes de crédit de la banque, mais a averti qu'une proposition de plafonnement des taux d'intérêt aurait des "effets d'entraînement massifs" dans l'ensemble de l'économie américaine.

S'exprimant lors de la conférence sur les services financiers de Bank of America Securities, M. Luchetti a déclaré que les cartes de crédit figureraient parmi les principales priorités de Citi en 2026.

Il a averti qu'un plafonnement des taux d'intérêt "pourrait avoir des conséquences importantes" sur les lignes de crédit et la disponibilité du crédit, en particulier pour les emprunteurs à faible revenu et les clients ayant un score FICO plus faible.

Une telle mesure aurait également des "effets d'entraînement massifs" sur le commerce de détail, l'hôtellerie et les voyages, a-t-il ajouté.

Toutefois, M. Luchetti a déclaré que la banque se concentrait sur l'expansion de sa présence parmi les clients aisés, notamment en développant des cartes de récompenses adaptées aux clients à revenus élevés.

Il a ajouté que la banque mettrait à jour sa stratégie sur l'activité des cartes de crédit, qui est devenue indépendante après avoir été séparée de la vente au détail, lors de la journée des investisseurs prévue le 7 mai.

Citi a remodelé son unité de cartes pour donner la priorité aux cartes à usage général tout en maintenant les offres de marques privées dans le cadre d'une stratégie unifiée.

M. Luchetti a déclaré que la banque s'attend à une croissance moyenne à un chiffre dans le domaine des dépôts, des services et de la richesse, ainsi que dans le domaine des cartes et de la richesse pour les prêts, qu'elle considère comme des activités à haut rendement.

Bien que les baisses de taux d'intérêt prévues soient susceptibles de peser sur les revenus, cet impact a déjà été pris en compte dans les prévisions de la banque, a-t-il déclaré.

"Nous continuons à voir la résistance des consommateurs américains en ce début d'année."

Il a également indiqué que les coûts de transformation avaient atteint un sommet l'année dernière et qu'ils devraient diminuer, car les dépenses temporaires qui ont augmenté en raison du programme de transformation commencent à se résorber.

Les coûts échoués liés à l'abandon d'activités et aux décisions de franchises héritées du passé continueront à se résorber, tandis que l'automatisation améliorera l'efficacité, a déclaré M. Luchetti.