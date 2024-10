Le norvégien Pareto AM compte s’installer en France

La société de gestion norvégienne Pareto Asset Management, va ouvrir une succursale à Paris dans les prochaines semaines, a appris L’Agefi .

Avec cette future implantation locale, la société de gestion nordique, qui gère 8 milliards d’euros, poursuit son développement à l’étranger. Fondée en 1995 et basée à Oslo, elle dispose déjà d’une succursale importante à Stockholm, en Suède, depuis 2014. Elle a aussi ouvert un bureau à Francfort, en Allemagne, avec trois personnes, en 2018. En France, le dispositif sera « léger » dans un premier temps. Le bureau sera piloté par Michel Prouteau, un Français qui travaille chez Pareto AM à Oslo depuis 2017, et Pierre Haquin, qui vient d’arriver.

Pareto AM, qui fait partie du groupe financier norvégien Pareto, couvre la clientèle française depuis huit ans grâce à Michel Prouteau. Cet ancien de Société Générale CIB s’est d’abord adressé à une clientèle d’institutionnels en France, en Belgique et à Monaco. Il y a un an, il s’est tourné vers la clientèle patrimoniale, via les réseaux d’assureurs.

Une offre 100?% nordique

L’offre de Pareto AM proposée à la clientèle française se concentre sur l’investissement dans les entreprises d’Europe du Nord, même si la gamme du gestionnaire est plus large, avec un univers d’investissement mondial. Dans un premier temps, Pareto AM a mis en avant deux fonds crédit, le Pareto Nordic Corporate Bonds, un fonds d’obligations d’entreprises nordiques d’un encours de 1,5 milliard d’euros d’encours, et le Pareto Nordic Cross Credit, un fonds crossover de 650 millions d’euros.

Plus récemment, Michel Prouteau a élargi l’offre aux actions. Pareto a créé une classe de part en euros de son fonds sur les petites entreprises suédoises, Enter Smabolag, qui vient d’être enregistrée en France. Le fonds a été référencé chez Cardif et devrait l’être prochainement auprès d’autres assureurs. D’autres stratégies actions pourraient également à terme être proposées, toujours axées sur « le rêve nordique ».

Laurence Marchal