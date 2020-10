Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le "non" à l'indépendance en tête en Nouvelle-Calédonie-Résultats partiels Reuters • 04/10/2020 à 12:29









PARIS, 4 octobre (Reuters) - Le "Non" à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie arrivait en tête dimanche, selon des résultats encore partiels du référendum d'autodétermination portant sur environ deux-tiers des voix. Après dépouillement de 108.000 suffrages exprimés (sur un corps électoral de 180.000), le vote loyaliste recueillait environ 53%, contre 47% pour le vote indépendantiste, selon les chiffres du ministère français des Outre-Mer. Les résultats de plusieurs bureaux de vote de Nouméa, qui pèse 30% du corps électoral et qui avait voté massivement contre l'indépendance lors du précédent référendum, en 2018, ne sont pas encore connus. Le taux de participation est estimé à près de 86%, en hausse de cinq points par rapport à 2018. Le "non" l'avait à l'époque emporté avec 56,7% des voix. (Mathieu Rosemain, édité par Tangi Salaün)

