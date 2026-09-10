Le nombre hebdomadaire de demandes d'allocations chômage aux États-Unis recule légèrement, tandis que les licenciements restent faibles

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a reculé la semaine dernière, ce qui laisse penser que les licenciements sont restés faibles et continuent de soutenir le marché du travail.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont reculé de 1 000 pour s'établir à 206 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 5 septembre, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 205 000 demandes pour la semaine écoulée.

Les demandes se maintiennent dans une fourchette étroite comprise entre 189 000 et 212 000 depuis la mi-juillet, ce qui correspond à un marché du travail qui retrouve ses marques après avoir connu un ralentissement depuis la fin du printemps et pendant une grande partie de l’été. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière que les créations d’emplois non agricoles avaient bondi de 162 000 en août, soit la plus forte hausse en cinq mois, après une augmentation de 21 000 en juillet. Le taux de chômage est resté inchangé à 4,1 %.

Malgré la reprise de la création d’emplois, le chômage de longue durée reste un problème, la durée médiane du chômage s’étant rapprochée en août de son plus haut niveau depuis près de quatre ans et demi. Le rapport sur les demandes d’allocations de chômage a montré que le nombre de personnes percevant des allocations après la première semaine d’aide, un indicateur de l’embauche, a reculé de 1 000 pour s’établir à 1,774 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine qui s’est terminée le 29 août.