Le nombre de passages dans le détroit d'Ormuz baisse encore-données

Le nombre de navires ayant traversé le détroit d'Ormuz a encore baissé jeudi, montrent des données préliminaires publiées vendredi, ce qui montre que les armateurs continuent de craindre d'emprunter cet axe essentiel.

Sept navires seulement ont traversé le détroit d'Ormuz jeudi, moitié moins que la veille, montrent les données de Kpler. Quatre sont entrés dans la voie navigable tandis que trois en sont sortis.

Il n'y avait ni superpétroliers ni méthaniers parmi ces navires. Un très grand méthanier – transportant du propane et du butane – a toutefois transité par le détroit d'Ormuz, selon les données.

(Trixie Yap; version française Camille Raynaud)