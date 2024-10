Le nombre de fonds durables labellisés en Belgique diminue

Le tour de vis effectué fin 2023 sur les critères d’attribution du label Towards Sustainability, le label de durabilité attribué aux produits d’investissement en Belgique, a permis d’écrémer la liste des produits labellisés. La révision des critères a entraîné une diminution de 7% du nombre de fonds détenteurs du label d’investissement responsable belge, passant de 792 à 735 produits entre fin 2023 et fin septembre 2024.

En réalité, la révision a affecté bien plus sévèrement les fonds qui avaient obtenu le label avant fin 2023 et qui devaient tous déposer une nouvelle demande de labellisation pour se conformer aux nouveaux critères.

« Sur les 792 produits labellisés fin 2023, 138 ne portent plus le label (-17%), principalement parce que les objectifs d’investissement du produit ne correspondaient plus aux attentes du label, ou pour des raisons plus techniques ou administratives » , précise l’équipe en charge du label Towards Sustainability.

En outre, 81 nouveaux fonds, commercialisés par 26 gestionnaires d’actifs, ont obtenu le label pour la première fois, répondant aux critères révisés.

Pétrole et gaz

Les nouvelles lignes directrices introduites fin 2023 excluent notamment les entreprises qui investissent dans l’exploitation ou le développement de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz. Les critères révisés prennent aussi en compte l’intégration de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, la diversité des genres au sein du conseil d’administration au niveau du portefeuille, l’exercice du droit de vote et l’engagement avec les entreprises, ainsi que l’impact des stratégies ESG.

« La révision sur l’industrie du pétrole et du gaz est significative car elle exclut toutes les entreprises ayant des activités d’expansion dans les énergies fossiles, ce qui conduit à l’inéligibilité d’une grande partie du secteur de l’énergie, dont la voie de transition est considérée comme inadéquate. La plupart des fonds labellisés avaient déjà intégré cette approche plus stricte dans leur politique d’investissement. Cependant, quelques fonds ont choisi de ne pas continuer pour cette raison » , observe l’équipe du label ISR belge.

Au total, plus de 500 milliards d’euros sont actuellement gérés selon les critères de Towards Sustainability, dont environ 25% sont distribués en Belgique.

En France aussi, le label ISR a revu ses critères d'éligibilité et on s’attend à un impact certain sur le nombre de fonds début 2025.

Adrien Paredes-Vanheule